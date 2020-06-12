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Владимир Семашко обсудил с послом Литвы открытие границ для перемещения граждан

12.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Владимир Семашко обсудил с послом Литвы открытие границ для перемещения граждан

Открытие границ для перемещения граждан, строительство БелАЭС и другие темы обсудили сегодня посол Беларуси в России Владимир Семашко и вновь назначенный посол Литвы в РФ Эйтвидас Баярунас. Беседа в режиме видеоконференции состоялась по инициативе литовской стороны, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

«Обсуждена эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Беларуси, Литве и странах-соседях, а также связанные с этим вопросы открытия границ для перемещения граждан», — отметили в посольстве.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Собеседники подчеркнули заинтересованность в наращивании взаимной торговли, активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте Владимир Семашко обратил внимание литовского коллеги на преимущества ведения бизнеса в Беларуси, в частности на территории свободных экономических зон, а также Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», являющегося уникальным пространством с максимально благоприятным инвестиционным климатом.

«При обсуждении строительства БелАЭС белорусской стороной доведена развернутая аргументация о безусловной важности станции для обеспечения энергетической безопасности нашей страны, а также о применении при возведении объекта самых высоких стандартов ядерной безопасности, признанных на международном уровне, — подчеркнули в пресс-службе. — Стороны сошлись во мнении об имеющемся большом потенциале для взаимодействия в сферах культуры, образования, науки, принимая во внимание историческую и культурную общность белорусского и литовского народов».

Владимир Семашко и Эйтвидас Баярунас выразили обоюдный интерес к продолжению контактов на различных уровнях по линии дипмиссий Беларуси и Литвы в России.

https://www.belta.by/

 
 
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Открытие границ для перемещения граждан, строительство БелАЭС и другие темы обсудили сегодня посол Беларуси в России Владимир Семашко и вновь назначенный посол...
 
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