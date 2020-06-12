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«На Олимпийских играх Катя мне её и вставила». Почему у тренера Карстен появилась серёжка в ухе

12.06.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тренер олимпийской чемпионки рассказал об истории появления у него серёжки в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Я вижу, у Вас серёжка проколота. Это достаточно, мне кажется, редко.

«На Олимпийских играх Катя мне её и вставила». Почему у тренера Карстен появилась серёжка в ухе

Анатолий Квятковский, первый тренер Екатерины Карстен, старший тренер по академической гребле СДЮШОР по водным видам спорта г. Минска:
Да, я сам не люблю это дело. Но когда Екатерина Анатольевна выиграла вторую Олимпиаду, мне пришлось её повесить.

Вадим Щеглов:
Это Вы проспорили или что?

Анатолий Квятковский:
Я её пытался подбодрить, потому что она знала, что я не люблю ни ногти крашеные, ни всякие эти вещи, ни татуировки. Вот, если подбодрить немножечко, настроение поднять. И как бы сказать – получилось.

Вадим Щеглов:
И Вы пообещали, если она выиграет, повесить эту серёжку?

«На Олимпийских играх Катя мне её и вставила». Почему у тренера Карстен появилась серёжка в ухе

Анатолий Квятковский:
Да. Мало того, мы даже надеялись, что это будет. Потому что дырка  делается же заранее, покупается заранее. У нас даже есть фотография на Олимпийских играх – там, в комнате Катя мне её и вставила.

Смотрите 14 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Анатолий Квятковский

 
Теги: Минск
 
 
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Тренер олимпийской чемпионки рассказал об истории появления у него серёжки в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Я вижу, у Вас серёжка проколота. Это...
 
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