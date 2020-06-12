|
«На Олимпийских играх Катя мне её и вставила». Почему у тренера Карстен появилась серёжка в ухе
Источник материала: СТВ
Тренер олимпийской чемпионки рассказал об истории появления у него серёжки в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Анатолий Квятковский, первый тренер Екатерины Карстен, старший тренер по академической гребле СДЮШОР по водным видам спорта г. Минска:
Вадим Щеглов:
Вадим Щеглов:
Анатолий Квятковский:
Смотрите 14 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тренер олимпийской чемпионки рассказал об истории появления у него серёжки в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Я вижу, у Вас серёжка проколота. Это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)