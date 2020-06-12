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Лукашенко о событиях вокруг Белгазпромбанка: Надо – сядут! Перед законом все равны!
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко пообщался с местными жителями. Они ожидали Президента на площадке у горисполкома, где прошло совещание по развитию ЖКХ.
Речь, в частности, шла об эпидемиологической ситуации. В Витебской области с проблемой столкнулись раньше, чем в других регионах. С другой стороны, те, кто переболел, уже могут не опасаться ни второй, ни третьей волны с учетом приобретенного иммунитета. Горожане задавали вопросы бытового характера, обращались с частными просьбами. По всем Президент поручил разобраться и оказать помощь. Здесь же были и журналисты, которые воспользовались возможностью задать вопрос.
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Александр Лукашенко пообщался с местными жителями. Они ожидали Президента на площадке у горисполкома, где прошло совещание по развитию ЖКХ. Речь, в частности, шла...
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