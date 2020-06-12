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«Мне Беларусь, конечно, больше нравится». Почему Карстен прожила 20 лет в Германии, но вернулась на родину

12.06.2020 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
В Германии Вы прожили последние 20 лет, а вернулись на родину в этом году. Почему Вы решили вернуться?

«Мне Беларусь, конечно, больше нравится». Почему Карстен прожила 20 лет в Германии, но вернулась на родину

Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Я уехала туда, в Германию, потому что именно хотела заниматься спортом, чтобы меня никто не отвлекал.

Вадим Щеглов:
Да, но Вы всегда выступали и продолжали выступать под белорусским флагом.

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Екатерина Карстен:
Да. Мне хоть немцы и предлагали, чтобы я выступала за Германию – мне и квартиру предлагали, учителя языка, всё предлагали.

И в итоге мы жили в Потсдаме, и когда или позвонили мне, или я документы ездила забирать, мне сказали, что: «Ты можешь жить в Германии, но выступать за Беларусь». То, конечно, я от всего тогда отказалась немецкого. И, конечно, с удовольствием выступала за Беларусь.

Вадим Щеглов:
Если сравнивать Германию и Беларусь, Вы где хотите прожить оставшуюся часть жизни?

Екатерина Карстен:
Мне Беларусь, конечно, больше нравится. То, что хоть я и жила в Германии, но я только именно спорту и семье отдавала. Там сильно друзей нет, но знакомые – да, были. Мало было общения именно с немцами. Поэтому и сейчас никого там нет, а здесь все свои, свой язык, родные. Конечно, своих пришлось оставить – они не захотели ехать.

«Мне Беларусь, конечно, больше нравится». Почему Карстен прожила 20 лет в Германии, но вернулась на родину

Там, в Германии остались. Но это тяжело, что нет ни дочери, ни мужа здесь. А так, конечно, мне лучше в Беларуси.

Также в интервью Екатерина Карстен рассказала:

– о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа

– как завоевала первое олимпийское «золото» в истории суверенной Беларуси

– чем занимается сейчас и почему не хочет быть тренером

Смотрите 14 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Екатерина Карстен, Вадим Щеглов

 
 
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Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В Германии Вы прожили последние 20 лет, а вернулись на родину в этом году....
 
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