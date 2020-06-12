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«Мне Беларусь, конечно, больше нравится». Почему Карстен прожила 20 лет в Германии, но вернулась на родину
Источник материала: СТВ
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Екатерина Карстен, двукратная олимпийская чемпионка по гребле, шестикратная чемпионка мира:
Вадим Щеглов:
Екатерина Карстен:
Вадим Щеглов:
Екатерина Карстен:
Также в интервью Екатерина Карстен рассказала:
– о детстве в деревне и почему ей нравилась мужская работа
– как завоевала первое олимпийское «золото» в истории суверенной Беларуси
– чем занимается сейчас и почему не хочет быть тренером
Смотрите 14 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.
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«Мне Беларусь, конечно, больше нравится». Почему Карстен прожила 20 лет в Германии, но вернулась на родину
Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:В Германии Вы прожили последние 20 лет, а вернулись на родину в этом году....
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