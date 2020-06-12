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Латвия и Литва продлили сроки ограничений при пересечении границы
Источник материала: Myfin
В Литовской Республике продлен срок установленного карантинного режима до 24.00 16 июня (информация о функционирующих пунктах пропуска), в Латвии режим чрезвычайной ситуации продлен с 10 июня 2020 года. Все ранее установленные ограничения в Латвийской Республике сохраняются.
На белорусско-латвийской границе закрыты пункты упрощенного пропуска «Мейкшаны» (с белорусской стороны «Гаврилино»), «Каплава» («Плюсы»), Пиедруя» («Друя»), а также международный железнодорожный пункт пропуска «Индра» («Бигосово») на станции Бигосово для пассажирского сообщения.
С 10 июня латвийской стороной продлено ограничение оформления въезда в Латвию иностранных граждан и лиц без гражданства через внешние пограничные пункты Европейского Союза.
Ограничения не распространяются на:
Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена пунктами пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина», Верхнедвинский район) и «Силене» («Урбаны», Браславский район).
На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Тверячус» («Видзы» с белорусской стороны), по-прежнему, оформление лиц и транспортных средств не осуществляется.
Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы латвийских пунктов пропуска будет предоставлена по мере поступления сведений от сопредельных сторон на интернет-портале, в аккаунтах социальных сетей и телеграм-канале Госпогранкомитета.
Источник: Myfin.by
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