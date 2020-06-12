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«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во славу общей Победы. В 67-й средней школе в народном музее Батальона белорусских орлят ученики встретились с ветераном Великой Отечественной войны Василием Князевым, который в свое время стал сыном полка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ребята слушали боевые истории, рассказывали стихи. Вручили школьникам памятные подарки, чтобы напомнить: в Великую Отечественную белорусы и россияне сражались плечом к плечу.
К слову, патриотические мероприятия в столице продолжаются во время каникул. В школьных лагерях для ребят подготовили различные тематические мероприятия.
Надежда Скопец, учащаяся средней школы № 67 г. Минска:
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:
Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 г. Минска:
К слову, россияне 12 июня отмечают свой главный праздник. В столице ко Дню России организовали фотовыставку. Она проходит в Верхнем городе. А на шести видеоэкранах идут трансляции концертов и видеороликов о культуре и истории России.
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«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе
Новости Беларуси. Во славу общей Победы. В 67-й средней школе в народном музее Батальона белорусских орлят ученики встретились с ветераном Великой Отечественной...
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