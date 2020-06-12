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«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

12.06.2020 18:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во славу общей Победы. В 67-й средней школе в народном музее Батальона белорусских орлят ученики встретились с ветераном Великой Отечественной войны Василием Князевым, который в свое время стал сыном полка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжества, приуроченные к юбилею Победы, посетили также министр образования Беларуси и посол России в Беларуси.

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

Ребята слушали боевые истории, рассказывали стихи. Вручили школьникам памятные подарки, чтобы напомнить: в Великую Отечественную белорусы и россияне сражались плечом к плечу.

К слову, патриотические мероприятия в столице продолжаются во время каникул. В школьных лагерях для ребят подготовили различные тематические мероприятия.

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

Надежда Скопец, учащаяся средней школы № 67 г. Минска:
Мне нравится, потому что мы узнаем много нового, интересного, рассказываем стихи.

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
У нас сегодня 3020 школ по всей стране, и практически в каждой школе есть какой-то музей. Выполняет очень важную функцию – формирование таких важных качеств, как гражданственность, патриотизм.

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:
Нас роднит этот подход государства, уважение к тому, что было совершено в 1941-1945 годах.

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 г. Минска:
Мы готовимся к 3 июля. Традиционно у нас проходит митинг у мемориала «Память». Конечно, ребята готовят поздравления, будет встреча с ветеранами.

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

К слову, россияне 12 июня отмечают свой главный праздник. В столице ко Дню России организовали фотовыставку. Она проходит в Верхнем городе. А на шести видеоэкранах идут трансляции концертов и видеороликов о культуре и истории России.

Люди в материале: Надежда Скопец, Игорь Карпенко, Дмитрий Мезенцев, Татьяна Коваленя

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Во славу общей Победы. В 67-й средней школе в народном музее Батальона белорусских орлят ученики встретились с ветераном Великой Отечественной...
 
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