«Нас роднит этот подход». Игорь Карпенко и Дмитрий Мезенцев в минской школе приняли участие в мероприятии в память о Победе

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во славу общей Победы. В 67-й средней школе в народном музее Батальона белорусских орлят ученики встретились с ветераном Великой Отечественной войны Василием Князевым, который в свое время стал сыном полка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжества, приуроченные к юбилею Победы, посетили также министр образования Беларуси и посол России в Беларуси.





Ребята слушали боевые истории, рассказывали стихи. Вручили школьникам памятные подарки, чтобы напомнить: в Великую Отечественную белорусы и россияне сражались плечом к плечу.

К слову, патриотические мероприятия в столице продолжаются во время каникул. В школьных лагерях для ребят подготовили различные тематические мероприятия.













Надежда Скопец, учащаяся средней школы № 67 г. Минска:

Мне нравится, потому что мы узнаем много нового, интересного, рассказываем стихи.





Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

У нас сегодня 3020 школ по всей стране, и практически в каждой школе есть какой-то музей. Выполняет очень важную функцию – формирование таких важных качеств, как гражданственность, патриотизм.









Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Беларуси:

Нас роднит этот подход государства, уважение к тому, что было совершено в 1941-1945 годах.









Татьяна Коваленя, директор средней школы № 67 г. Минска:

Мы готовимся к 3 июля. Традиционно у нас проходит митинг у мемориала «Память». Конечно, ребята готовят поздравления, будет встреча с ветеранами.









К слову, россияне 12 июня отмечают свой главный праздник. В столице ко Дню России организовали фотовыставку. Она проходит в Верхнем городе. А на шести видеоэкранах идут трансляции концертов и видеороликов о культуре и истории России.