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Впервые бизнес-форум пройдет онлайн: маркетинг бизнеса после кризиса
Источник материала: Myfin
В течение двух дней – 7 и 8 июля – на онлайн-площадках фестиваля у участников будет возможность войти в диалоговый режим и принять участие в обсуждении актуальных трендов в сфере рекламы, маркетинга, брендинга, медиа, которые отражают изменившиеся рыночные реалии, содержат инновационные инсайты и креативные идеи по сохранению и развитию бизнеса.
Программа бизнес-форума будет интересна владельцем бизнеса, топ-менеджерам и маркетинг-директорам брендов. РЕГИСТРАЦИЯ на участие в деловой программе «Белого Квадрата» онлайн на официальном сайте adfest.by.
Деловая программа. XII Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат»
«Белый Квадрат» сохранит возможность диалога участников, а также интерактивного нетворкинга на одной из своих онлайн-площадок. Помимо деловой и образовательной программы участников ожидает ряд развлекательных активаций, программа лояльности от партнеров фестиваля и др.
5 июня объявлен старт конкурса молодых креаторов от инновационного брендаVELO для совершеннолетних потребителей. Заявки на участие и готовые конкурсные кейсы принимаются до 25 июня. Участие бесплатное. Подробные условия на adfest.by.
РЕГИСТРАЦИЯ на участие в деловой программе «Белого Квадрата» онлайн на официальном сайте adfest.by.
*партнерский материал
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Международный фестиваль маркетинга и рекламы Белый Квадрат , хорошо известный в сфере коммуникаций стран СНГ и Европы, один из немногих фестивалей, который...
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