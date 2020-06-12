Источник материала: Myfin

​Впервые бизнес-форум пройдет онлайн: маркетинг бизнеса после кризиса

В течение двух дней – 7 и 8 июля – на онлайн-площадках фестиваля у участников будет возможность войти в диалоговый режим и принять участие в обсуждении актуальных трендов в сфере рекламы, маркетинга, брендинга, медиа, которые отражают изменившиеся рыночные реалии, содержат инновационные инсайты и креативные идеи по сохранению и развитию бизнеса.



Программа бизнес-форума будет интересна владельцем бизнеса, топ-менеджерам и маркетинг-директорам брендов. РЕГИСТРАЦИЯ на участие в деловой программе «Белого Квадрата» онлайн на официальном сайте adfest.by.

Деловая программа. XII Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат»

«Белый Квадрат» сохранит возможность диалога участников, а также интерактивного нетворкинга на одной из своих онлайн-площадок. Помимо деловой и образовательной программы участников ожидает ряд развлекательных активаций, программа лояльности от партнеров фестиваля и др.

5 июня объявлен старт конкурса молодых креаторов от инновационного брендаVELO для совершеннолетних потребителей. Заявки на участие и готовые конкурсные кейсы принимаются до 25 июня. Участие бесплатное. Подробные условия на adfest.by.

РЕГИСТРАЦИЯ на участие в деловой программе «Белого Квадрата» онлайн на официальном сайте adfest.by.