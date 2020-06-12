Беларусы создали технологию, которую сначала внедрила Gucci, а теперь – Snapchat

Источник материала: KYKY

Беларуский стартап Wannaby, придумавший приложение для примерки кроссовок в дополненной реальности, внедрил свою технологию в Snapchat. Об этом пишет Techcrunch.

О том, как Wannaby выпустил приложение, которое позволяет виртуально примерить обувь, мы рассказывали еще в январе 2019 года. Алгоритм использует технологию дополненной реальности и работает так: пользователь выбирает пару понравившихся кроссовок, наводит камеру на ноги – и почти что носит обувь на самом деле. Причем приложение хорошо реагирует на движение и сохраняет картинку даже при ходьбе.

Сейчас Snapchat заинтересован в том, чтобы разработчики внедряли собственные модели нейронных сетей в их платформу для создания более креативного класса «линз» [это анимационное «украшение» для селфи в приложении Snapchat] с машинным обучением.

Главным изменением стало обновление Lens Studio – бесплатного приложения для создания AR-фильтров Snapchat. ML-разработчики смогут импортировать свои модели машинного обучения в «линзы» и так расширить диапазон объектов реального мира и частей тела, которые Snapchat будет мгновенно идентифицировать. Как пример в статье Techcrunch приводится ML-модель для отслеживания ног, разработанная стартапом Wannaby, – она позволит разработчикам создавать фильтры или «линзы» для ног, уточняет TUT.by.

Напомним, в июне 2019-го мы сообщали , что первым коммерческим партнером для Wannaby стал мировой итальянский бренд Gucci.