ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусы создали технологию, которую сначала внедрила Gucci, а теперь – Snapchat

12.06.2020 18:36 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Беларуский стартап Wannaby, придумавший приложение для примерки кроссовок в дополненной реальности, внедрил свою технологию в Snapchat. Об этом пишет Techcrunch.

О том, как Wannaby выпустил приложение, которое позволяет виртуально примерить обувь, мы рассказывали еще в январе 2019 года. Алгоритм использует технологию дополненной реальности и работает так: пользователь выбирает пару понравившихся кроссовок, наводит камеру на ноги – и почти что носит обувь на самом деле. Причем приложение хорошо реагирует на движение и сохраняет картинку даже при ходьбе.

Сейчас Snapchat заинтересован в том, чтобы разработчики внедряли собственные модели нейронных сетей в их платформу для создания более креативного класса «линз» [это анимационное «украшение» для селфи в приложении Snapchat] с машинным обучением.

Главным изменением стало обновление Lens Studio – бесплатного приложения для создания AR-фильтров Snapchat. ML-разработчики смогут импортировать свои модели машинного обучения в «линзы» и так расширить диапазон объектов реального мира и частей тела, которые Snapchat будет мгновенно идентифицировать. Как пример в статье Techcrunch приводится ML-модель для отслеживания ног, разработанная стартапом Wannaby, – она позволит разработчикам создавать фильтры или «линзы» для ног, уточняет TUT.by.

Напомним, в июне 2019-го мы сообщали, что первым коммерческим партнером для Wannaby стал мировой итальянский бренд Gucci. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуский стартап Wannaby, придумавший приложение для примерки кроссовок в дополненной реальности, внедрил свою технологию в Snapchat. Об этом пишет Techcrunch. О том, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Впервые бизнес-форум пройдет онлайн: маркетинг бизнеса после кризиса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика