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Беларусы создали технологию, которую сначала внедрила Gucci, а теперь – Snapchat
Источник материала: KYKY>
Беларуский стартап Wannaby, придумавший приложение для примерки кроссовок в дополненной реальности, внедрил свою технологию в Snapchat. Об этом
О том, как Wannaby выпустил приложение, которое позволяет виртуально примерить обувь, мы
Сейчас Snapchat заинтересован в том, чтобы разработчики внедряли собственные модели нейронных сетей в их платформу для создания более креативного класса «линз» [это анимационное «украшение» для селфи в приложении Snapchat] с машинным обучением.
Главным изменением стало обновление Lens Studio – бесплатного приложения для создания AR-фильтров Snapchat. ML-разработчики смогут импортировать свои модели машинного обучения в «линзы» и так расширить диапазон объектов реального мира и частей тела, которые Snapchat будет мгновенно идентифицировать. Как пример в статье Techcrunch приводится ML-модель для отслеживания ног, разработанная стартапом Wannaby, – она позволит разработчикам создавать фильтры или «линзы» для ног,
Напомним, в июне 2019-го мы
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Беларуский стартап Wannaby, придумавший приложение для примерки кроссовок в дополненной реальности, внедрил свою технологию в Snapchat. Об этом пишет Techcrunch. О том, как...
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