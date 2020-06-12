ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчину с 50% ожогами тела доставили вертолетом из Гродно в Минск

12.06.2020 18:22 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчину с 50% ожогами тела доставили вертолетом из Гродно в МинскГродно в Минск" class="one-news__figure-img">

В Минск сегодня по воздуху доставили пострадавшего с ожогами 50% тела. Серьезные травмы мужчина получил накануне в результате происшествия на электроподстанции в Гродненском районе.

Компактность вертолета позволила совершить посадку практически у приемного отделения больницы скорой медпомощи. Здесь пациента уже ждали врачи. Мужчина находился в сознании. Сейчас его обследуют, а затем начнется лечение.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси: «Пациент тяжелый, в тяжелом состоянии был переведен из БСМП Гродно. В дальнейшем мы планируем более широко использовать авиацию».

Сейчас в арсенале МЧС – пять таких вертолетов. Выполняют перевозку не только людей, но и органов для трансплантации. За три года санитарной авиацией спасено 90 человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минск сегодня по воздуху доставили пострадавшего с ожогами 50% тела. Серьезные травмы мужчина получил накануне в результате происшествия на электроподстанции в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Карстен: «Просто не знают в Европе, что у нас тоже живут, и у нас хорошие и врачи, и люди очень добродушные, и всегда помогут»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика