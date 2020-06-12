Мужчину с 50% ожогами тела доставили вертолетом из Гродно в Минск

Источник материала: ОНТ

Гродно в Минск " class="one-news__figure-img">

В Минск сегодня по воздуху доставили пострадавшего с ожогами 50% тела. Серьезные травмы мужчина получил накануне в результате происшествия на электроподстанции в Гродненском районе.

Компактность вертолета позволила совершить посадку практически у приемного отделения больницы скорой медпомощи. Здесь пациента уже ждали врачи. Мужчина находился в сознании. Сейчас его обследуют, а затем начнется лечение.

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси: «Пациент тяжелый, в тяжелом состоянии был переведен из БСМП Гродно. В дальнейшем мы планируем более широко использовать авиацию».

Сейчас в арсенале МЧС – пять таких вертолетов. Выполняют перевозку не только людей, но и органов для трансплантации. За три года санитарной авиацией спасено 90 человек.

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