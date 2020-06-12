|
Мужчину с 50% ожогами тела доставили вертолетом из Гродно в Минск
Источник материала: ОНТГродно в Минск" class="one-news__figure-img">
В Минск сегодня по воздуху доставили пострадавшего с ожогами 50% тела. Серьезные травмы мужчина получил накануне в результате происшествия на электроподстанции в Гродненском районе.
Компактность вертолета позволила совершить посадку практически у приемного отделения больницы скорой медпомощи. Здесь пациента уже ждали врачи. Мужчина находился в сознании. Сейчас его обследуют, а затем начнется лечение.
Сейчас в арсенале МЧС – пять таких вертолетов. Выполняют перевозку не только людей, но и органов для трансплантации. За три года санитарной авиацией спасено 90 человек.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минск сегодня по воздуху доставили пострадавшего с ожогами 50% тела. Серьезные травмы мужчина получил накануне в результате происшествия на электроподстанции в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)