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Хороший человек
12.06.2020 18:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: flytothesky.ru
О матрице успеха и языке совести.
Недавно мой товарищ показал мне две в общем-то однотипные книжки, из той бесконечной серии, которая обещает научить успеху. Объясняет, как достичь высокого положения в обществе и руководящей должности на службе, привлекать симпатии окружающих, зарабатывать много денег, и вообще – процветать. Первая книжка была издана в конце 1970-х, а вторая – в начале 2010-х.
Обе написаны простым языком, с множеством примеров «из жизни», про каких-то выдуманных Робертов и Мэри, которые – применяя предлагаемые методики успеха – этого успеха в конце концов достигали. Но оказалось, что между этими книгами – огромная разница. Концептуальное, извините за выражение, различие.
В чем же оно? В том, что считается главными качествами личности, которые позволяют человеку занять лидерские позиции, стать влиятельным, привлечь людей на свою сторону, и в итоге – достичь столь желанного успеха.
В книге 1970-х такими качествами считались – пунктуальность, верность слову, честность в большом и малом, умение быть благодарным, трудолюбие, готовность в сложной ситуации взять ответственность на себя. Не говоря уже о профессиональной квалификации, которую надо упорно повышать, и это заметит начальство, и это оценят коллеги.
С точки зрения 2010-х – это все нафталиновая чепуха. Главные качества личности, которые обеспечат вам успех, влияние и продвижение – это личное обаяние, коммуникативные навыки, хорошее чувство юмора, оптимизм, позитивный взгляд на мир, и еще такие милые, но загадочные свойства, как «динамизм», «эффективность» и, главное, «харизматичность».
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Не знаю, как насчет динамизма и эффективности (это мило, но крайне неконкретно: можно динамично играть в компьютерные игры и эффективно избегать служебной ответственности; хотя то же самое можно обратить и на пользу дела) – но вот насчет харизматичности вынужден разочаровать. Харизматичным бывает лидер, причем крупного масштаба – председатель партии, глава парламентской фракции, и, разумеется, лидер государства. В самом крайнем случае, харизматичным может быть глава (President & CEO) крупнейшей корпорации.
Но если на фирме вдруг появится харизматичный менеджер по продажам, его немедленно уволят. И объяснят: ваша харизма, молодой человек – портит всю атмосферу в коллективе. А скорее всего, и объяснять ничего не станут.
А что такое «хорошие коммуникативные навыки»? Если вынести за скобки обязательную во все века элементарную вежливость – то это всего лишь умение заболтать проблему, ловко отбрехаться от справедливых замечаний, скрыть свою неумелость и лень, замаскировать провалы и недочеты ворохом красивых фраз.
Одним словом, если в 1970-е годы в трудный для коллектива момент надо было разработать план выхода из тупика и, засучив рукава, начать что-то делать, то в 2010-е – надо устроить вечеринку с воздушными шариками. Ведь главное – позитивный взгляд и чувство юмора!
Впрочем, жизнь не стоит на месте. Могу предположить, что через два-три года главными слагаемыми успеха станет гендерная, а заодно и этническая, и конфессиональная, и какая хотите корректность, соблюдение личных границ, недопущение обесценивания травмы, избегание культурной апроприации.
Но не будем забегать вперед. Оглядимся вокруг и постараемся понять, что такие ценности, как «честность» и «благодарность» (в сумме означающие «совесть») давно ушли в прошлое, заменившись «коммуникабельностью» и «позитивностью».
Давно ли вы слышали вот такие осудительные слова: «как ему не стыдно!» «совсем совесть потерял!» «неблагодарный!» «лжец!».
Я не слышал такого уже лет десять, наверное. Более того! Меня мягко прерывали, поправляли, когда я пытался эти слова употребить. Но не так, как меня бы оспорили лет тридцать-сорок тому назад. Если бы в те годы назвал человека «лжецом», мне бы сказали: «Нет, он говорит правду, а ты ошибаешься». Я бы назвал человека «бессовестным», а мне бы сказали: «Как тебе не стыдно! Не повторяй клевету!».
Иные нынче времена. «Он не лжет, это у него такая позиция, и он ее защищает». «Он не бессовестный, что за бред! Он просто действует в своих собственных интересах».
Что же касается понятия «хороший человек» — то оно в лучшем случае вызовет сочувственную улыбку. Непременно спросят с профессиональной иронией философа-релятивиста: «Хороший – для кого? Для себя, для жены, для любовницы? Для России? Хороший – когда? Сейчас или год назад? Нельзя же быть хорошим всегда и для всех!».
Релятивизм поднялся на невиданную высоту: не так давно я встретился с воистину замечательным случаем, достойным хрестоматии.
Один мой юный знакомый бросил новобрачную жену и институт ради удовольствия прожить со своей взбалмошной великовозрастной любовницей несколько месяцев в далеком теплом краю. Я очень его отговаривал, призывал если не вовсе отказаться от приключения, то хотя бы поискать компромисс. Не оскорблять свою молодую жену и не бросать институт, поступление в который было столь трудным для него (долго готовился) и для его родителей (заплатили большие деньги). Но нет. «Я ее люблю, я хочу к ней всей душой, и значит, я прав!»
Хорошо. Разумеется, капризная немолодая любовница выгнала его довольно скоро. Он вернулся. Маячила перспектива вымаливать прощение у жены и восстанавливаться в институте. Я имел бестактность спросить его: «Теперь-то ты видишь, что ты был неправ?» Я ожидал любого ответа, но прежде всего такого: «Ну зачем вы меня мучаете! Что я, сам не понимаю? Отстаньте вы от меня со своими поучениями!».
Ответ был бы грубоватый, но понятный. В моей, так сказать, привычной парадигме. Парадигма, однако, резко изменилась, и ответ был совершенно неожиданным: «Нет! Тогда я очень хотел всего вот этого, и поэтому я тогда тоже был прав».
В общем, я всегда прав, когда я хочу. Мое желание и есть моя правда. А правда бывает только моя, и ничья больше. Газета «Правда» уже вон сколько лет не издается!
Когда-то давно, в самом начале 1950-х, была такая песенка, вроде колыбельной. Отец думает о будущем своего сына.
Я гадаю, не смыкая век,
Хороший человек (то есть честный, совестливый, обязательный, благодарный) – вот стрежень судьбы. Вот что поможет парню стать хорошим, успешным, уважаемым летчиком, артистом или машинистом.
Однако уже в середине 1970-х в советской прогрессивной публицистике вдруг стала популярна фраза: «Хороший человек – это не профессия!». Попытаемся понять, почему. Думаю, потому, что в 1950-1960-е, вплоть до начала 1970-х, наша страна (как, впрочем, почти все индустриальные страны) – была царством массовых однотипных профессий. Токарь, летчик, машинист, а также юрист, артист и даже футболист – были люди с примерно одинаковой (каждый в своей области) профессиональной подготовкой, с примерно одинаковым набором умений и навыков. Их могло отличать одно – кто-то был хороший человек (честный, совестливый, благодарный) – а кто-то не очень, или совсем не.
Поэтому и продвижение по лестнице успеха в идеале – да, да, не придирайтесь, я лучше вашего знаю про советский блат, взяточничество и кумовство – итак, в идеале предпочтение отдавалось хорошему человеку.
Но с наступлением новой технологической эры (в СССР ее поначалу называли НТР, «научно-техническая революция») – появилось много новых рабочих и инженерных (а также художественных) специальностей, да и старые стали ветвиться и делиться. Поэтому умения и навыки, особенно новые, неизвестные ранее – стали цениться особенно.
Если говорить упрощенно-фельетонно, то старый совестливый и честный токарь Прохор Потапыч уступил молодому хитрому и бесстыжему Стасику, оператору станка с числовым программным управлением.
Стасик стал нужнее производству, а на его неидеальные человеческие качества махнули рукой. Кроме того, с ним (возможно, именно поэтому) легче было договориться всем – от парторга до начцеха. А Потапыч упирался в принципы, не желал подписывать липовые наряды, хотя от этого зависела премия всему коллективу. Смешно? Но, увы, похоже на правду.
Вот такой, извините, марксизм крупного помола: усложнение производства приводит к моральному релятивизму. И до какого-то момента это работает. Кажется, что легче договариваться, и все хоп-хоп.
Но это только кажется. И – только «до момента».
Когда-то я подумал: куда делись все великие достижения советской науки? Подумать только, в стране Сталин и террор, никаких гражданских и политических прав, не говоря уже о правах человека – а тут тебе Иоффе, Капица, Ландау, Сахаров. А также великие химики, математики, биологи, даже лингвисты и литературоведы. Как это?
Мне кажется, что все дело в гимназиях. Цвет советской науки 1930-х годов сам учился в гимназиях. Вторая волна великих – это те, кто учился у тех, кто учился в гимназиях. С греческим, латынью и логикой.
А уже на третью волну гимназического потенциала не хватило. Он естественным образом выдохся. Короче – когда перемерли те, кто учился у людей, учившихся в гимназиях, кончилась и великая наука.
Зачем будущему физику латынь и греческий? Или учитель, который их когда-то изучал? А затем, чтобы голова работала. Логика мышления плюс пресс культуры – оттуда выходят великие открытия, преобразующие мир.
Ценности добра, совести, благодарности, честности и чести – это матрица, на которой формируется общество. Это естественный язык, коренящийся в древнейшей истории, там, где существует не просто «обмен», но «дар» и непременный «ответный дар». Этот язык куда более жизнеспособен и перспективен, чем сиюминутное эсперанто «коммуникативных навыков» и сплошного «позитива».
Кризис коммуникаций уже наступил. Все эти крики насчет «личного пространства» и «обесценивания травмы» (с предварительным вываливанием этой травмы на публику), с бесконечными обидами на всякие «неправильные» слова о гендере, расе, этносе, религии и социальном происхождении – это и есть отчаянный крик общества: «Мы разучились понимать друг друга! У нас нет языка для общепонятного разговора!».
Но этот язык никуда не делся. Это язык честности и благодарности. Проще говоря, язык совести.
Поэтому не удивлюсь, если лет через пять «хороший человек» станет самой востребованной и дефицитной профессией. Записывайтесь на курсы, пока не поздно!
Денис Драгунский,
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О матрице успеха и языке совести.
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