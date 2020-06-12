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В Испании возобновились матчи Ла Лиги

12.06.2020 18:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Испании возобновились матчи Ла Лиги

Возобновился еще один европейский футбольный чемпионат. Сильнейшие клубы Испании снова в деле. В первом матче 28-го тура  «Севилья» принимала «Бетис».

Встреча завершилась победой хозяев - 2:0. На 56-й минуте с пенальти отличился Лукас Окампос. Почти сразу «Севилья» удвоила преимущество благодаря голу Фернандо. Команда набрала 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Главные фавориты Ла Лиги свои матчи проведут в выходные. Напомним, в чемпионате Испании лидирует «Барселона». У нее 58 баллов. На два очка отстает мадридский «Реал».  

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Возобновился еще один европейский футбольный чемпионат. Сильнейшие клубы Испании снова в деле. В первом матче 28-го тура  «Севилья» принимала «Бетис». Встреча...
 
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