|
В Испании возобновились матчи Ла Лиги
Источник материала: ОНТ
Возобновился еще один европейский футбольный чемпионат. Сильнейшие клубы Испании снова в деле. В первом матче 28-го тура «Севилья» принимала «Бетис».
Встреча завершилась победой хозяев - 2:0. На 56-й минуте с пенальти отличился Лукас Окампос. Почти сразу «Севилья» удвоила преимущество благодаря голу Фернандо. Команда набрала 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Главные фавориты Ла Лиги свои матчи проведут в выходные. Напомним, в чемпионате Испании лидирует «Барселона». У нее 58 баллов. На два очка отстает мадридский «Реал».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возобновился еще один европейский футбольный чемпионат. Сильнейшие клубы Испании снова в деле. В первом матче 28-го тура «Севилья» принимала «Бетис». Встреча...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)