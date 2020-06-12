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По выходным поезда в минском метро будут ходить чаще
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поезда метро в выходные будут ездить чаще. С 13 июня время ожидания составов в подземке сокращается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Благодаря этому минчане могут добраться до места назначения с меньшим количеством попутчиков и большим комфортом. По мере необходимости будут вводить дополнительные составы.
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Новости Беларуси. Поезда метро в выходные будут ездить чаще. С 13 июня время ожидания составов в подземке сокращается, сообщили в программе «Столичные подробности»...
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