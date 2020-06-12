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По выходным поезда в минском метро будут ходить чаще

12.06.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поезда метро в выходные будут ездить чаще. С 13 июня время ожидания составов в подземке сокращается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По выходным поезда в минском метро будут ходить чаще


Время ожидания сократится в среднем на 1 минуту, причём на обеих линиях – с 7.00 до 20.00.

Напомним, с понедельника, 8 июня, интервал между поездами сократили и в будни.

По выходным поезда в минском метро будут ходить чаще

Благодаря этому минчане могут добраться до места назначения с меньшим количеством попутчиков и большим комфортом. По мере необходимости будут вводить дополнительные составы.

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Новости Беларуси. Поезда метро в выходные будут ездить чаще. С 13 июня время ожидания составов в подземке сокращается, сообщили в программе «Столичные подробности»...
 
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