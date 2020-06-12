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В общественном транспорте Минска стали включать кондиционеры. Пассажиров просят не открывать форточки

12.06.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Общественный транспорт и жара становятся антонимами. В автобусах и троллейбусах столицы включают кондиционеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В общественном транспорте Минска стали включать кондиционеры. Пассажиров просят не открывать форточки


Они работают в автоматическом режиме, поэтому как только температура за бортом поднимается выше 20 градусов, кондиционеры начинают регулировать микроклимат в салоне.

В общественном транспорте Минска стали включать кондиционеры. Пассажиров просят не открывать форточки

Можно не волноваться – выше +25°C в автобусе не будет, но для этого пассажиров убедительно просят не открывать окна и люки.

В общественном транспорте Минска стали включать кондиционеры. Пассажиров просят не открывать форточки

Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:
В настоящее время на предприятии эксплуатируются 370 городских автобусов и 70 троллейбусов, приобретенных на протяжении 2018-2020 годов, оснащенных системами кондиционирования пассажирского салона.

При обновлении подвижного состава особое внимание уделяется приобретению современного и комфортабельного транспорта. В связи с чем предприятием в дальнейшем предусмотрено приобретение только того транспорта, который будет оснащен системами кондиционирования.

Люди в материале: Елена Громыко

 
 
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Новости Беларуси. Общественный транспорт и жара становятся антонимами. В автобусах и троллейбусах столицы включают кондиционеры, сообщили в программе «Столичные...
 
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