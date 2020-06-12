|
В общественном транспорте Минска стали включать кондиционеры. Пассажиров просят не открывать форточки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Общественный транспорт и жара становятся антонимами. В автобусах и троллейбусах столицы включают кондиционеры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Можно не волноваться – выше +25°C в автобусе не будет, но для этого пассажиров убедительно просят не открывать окна и люки.
Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:
При обновлении подвижного состава особое внимание уделяется приобретению современного и комфортабельного транспорта. В связи с чем предприятием в дальнейшем предусмотрено приобретение только того транспорта, который будет оснащен системами кондиционирования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общественном транспорте Минска стали включать кондиционеры. Пассажиров просят не открывать форточки
Новости Беларуси. Общественный транспорт и жара становятся антонимами. В автобусах и троллейбусах столицы включают кондиционеры, сообщили в программе «Столичные...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)