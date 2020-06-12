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Глава «Совета отцов»: «80% пап, которые пришли к нам, будучи в разводе, восстановили семьи»
Источник материала: СТВ
Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе
Александр Величко, председатель общественного объединения «Совет отцов»:
И наши папы, следующие рекомендациям – у нас примерно такая статистика: 80% пап, которые пришли к нам, будучи в разводе, восстановили семьи. И это не сотни. Это всего десяток человек. Но мы всего третий год только работаем в этих программах, и мы намерены бороться с этим.
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Демографическую ситуацию в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Отцы в Беларуси уделяют детям 12 минут в день
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