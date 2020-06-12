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Представитель ВОЗ стал добровольным донором: «С большим удовольствием присоединился к этой акции»

12.06.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Почти 90 человек 12 июня сдали кровь безвозмездно для спасения жизней других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряды добровольных доноров пополнили министры, представители Всемирной организации здравоохранения и волонтеры.

Представитель ВОЗ стал добровольным донором: «С большим удовольствием присоединился к этой акции»

В 2020 году условия не позволили провести традиционные выезды. Однако даже в меньшем формате присоединиться к доброму делу захотели более 60 представителей Красного Креста, откликнулись многие партнеры общества. Всем добровольцам сегодня вручили сладкие наборы и благодарственные письма.

Представитель ВОЗ стал добровольным донором: «С большим удовольствием присоединился к этой акции»

Евгений Соловьев, донор крови:
Эта идея была давно: попробовать просто себя, такое маленькое испытание. Сегодня волнуюсь, потому что для меня вид крови – это обморочное состояние. Процесс очень простой. Я думаю, что как получение справки для водителя, то есть ничего сложного: поликлиника, три кабинета, и здесь два кабинета. Поэтому все достаточно просто, было бы желание.

Представитель ВОЗ стал добровольным донором: «С большим удовольствием присоединился к этой акции»

Батыр Бердыклычев, официальный представитель ВОЗ в Беларуси:
Я с большим удовольствием присоединился к этой акции. Для меня это большая честь также выразить свою сопричастность и внести свой вклад маленький в это дело. Конечно, эпидемия COVID накладывает свой отпечаток. Можно сказать, что этот вопрос стал более актуальным, потому что в связи со сложностями, которые возникают в связи с эпидемией, возможно снижение количества доноров и сокращение запасов крови. Поэтому, конечно, очень важно продолжать это мероприятие и делать его в условиях, которые будут безопасны. 

Представитель ВОЗ стал добровольным донором: «С большим удовольствием присоединился к этой акции»

Донорская кровь необходима для проведения сложных операций, поддержания жизни тяжелобольных пациентов. Всего в Беларуси около 100 тысяч доноров, при этом число постоянно растет.

Люди в материале: Евгений Соловьев, Батыр Бердыклычев

 
 
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Новости Беларуси. Почти 90 человек 12 июня сдали кровь безвозмездно для спасения жизней других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряды добровольных...
 
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