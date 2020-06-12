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Представитель ВОЗ стал добровольным донором: «С большим удовольствием присоединился к этой акции»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почти 90 человек 12 июня сдали кровь безвозмездно для спасения жизней других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряды добровольных доноров пополнили министры, представители Всемирной организации здравоохранения и волонтеры.
В 2020 году условия не позволили провести традиционные выезды. Однако даже в меньшем формате присоединиться к доброму делу захотели более 60 представителей Красного Креста, откликнулись многие партнеры общества. Всем добровольцам сегодня вручили сладкие наборы и благодарственные письма.
Евгений Соловьев, донор крови:
Батыр Бердыклычев, официальный представитель ВОЗ в Беларуси:
Донорская кровь необходима для проведения сложных операций, поддержания жизни тяжелобольных пациентов. Всего в Беларуси около 100 тысяч доноров, при этом число постоянно растет.
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Новости Беларуси. Почти 90 человек 12 июня сдали кровь безвозмездно для спасения жизней других, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряды добровольных...
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