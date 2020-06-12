Тема недели: Расставить точки над «i» в вопросах ЖКХ — Александр Лукашенко приехал в Полоцк

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил 12 июня рабочую поездку в Витебскую область.

В Полоцке Президент провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. Это мероприятие глава государства анонсировал еще неделю назад, назначая новый состав правительства, включая министра жилищно-коммунального хозяйства.

Александр Лукашенко также побывал в Спасо-Евфросиниевском монастыре, где ему доложили о ходе реставрации Спасо-Преображенской церкви.

Глава государства также отреагировал на некоторую публикуемую информацию негативного характера о том, что к его приезду в Полоцк в городе занялись работами по благоустройству. Президент подчеркнул: все, что сделано, останется жителям города. «Я, приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, с собой его не увезу. Это все останется здесь. Поэтому не волнуйтесь, жители родного Полоцка, ничего не увезем», — сказал Президент.

«Качество и еще раз качество!» — Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве





Президент Беларуси Александр Лукашенко требует не допускать безалаберности в сельском хозяйстве. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Полоцк.

В первую очередь глава государства поинтересовался у губернатора ситуацией в сельском хозяйстве, ходом заготовки кормов. Он обратил внимание на факты безалаберности в сельском хозяйстве, когда заготовленное в рулонах сено остается долго на полях и мокнет под дождем, теряя свое качество.

«Я не собираюсь вас учить технологиям. Корма будут некачественные — опять будем бороться с падежом скота», — обратил внимание белорусский лидер.

«Я знаю, что вы заинтересованы (в хороших показателях работы. — Прим. БЕЛТА), но получается порой наоборот. Обратите внимание. Качество и еще раз качество!», — призвал Президент.

«Пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано» — Александр Лукашенко ориентирует ЖКХ на эффективное развитие

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует сферу ЖКХ на дальнейшее эффективное развитие и устранение имеющихся недостатков. Об этом глава государства заявил в Полоцке на совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Беларуси.

Президент отметил, что тема совещания продиктована жизнью, так как практически все население страны ежедневно пользуется жилищно-коммунальными услугами. «И то, насколько люди довольны их качеством и доступностью, напрямую влияет на настроения в обществе. Следовательно, в значительной степени формирует социально-политическую обстановку и уровень доверия к действующей власти», — заметил он.

Александр Лукашенко напомнил, что в октябре 2017 года на республиканском семинаре-совещании по вопросам развития ЖКХ была рассмотрена работа этой отрасли. Определено, что коммунальная сфера должна стать приоритетом номер один для руководителей регионов. Впоследствии соответствующие решения были закреплены в Директиве №7.

«Сегодня, как мне докладывают, сделано многое в плане прозрачности формирования тарифов, снижения себестоимости и обеспечения окупаемости практически всех видов услуг‚ повышения надежности инженерных сетей и оборудования. Мы не должны забывать, что основным критерием эффективности работы системы ЖКХ является оценка качества оказываемых услуг потребителем, обычным человеком. И пока в адрес отрасли слышна критика, успокаиваться рано», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко рассказал, что когда-то, встречаясь с руководителем инициативной группы, попросил, чтобы продолжали сбор подписей, хотя их было уже достаточное количество. «Я тогда попросил не потому, что нам не хватает подписей. Мы получаем огромный массив информации снизу — о том, что там происходит. Вся она анализируется, и основные вопросы, которые волнуют людей, выкристаллизовываются — и на стол Президенту. Постоянно до четверти всех вопросов — это услуги ЖКХ и что надо делать с жилищно-коммунальным хозяйством. Поэтому месяц назад в плане контроля за выполнением моих поручений было определено это совещание. Это решение не вчерашнего дня», — пояснил белорусский лидер.

Он отметил, что в предвыборный период любое заявление, действие, шаги Президента сейчас рассматриваются «альтернативщиками» под увеличительным стеклом, везде ищут подводные камни. «Никаких подводных камней. Просто нам нужно заниматься этим вопросом, очень важным, волнующим наших людей. Мы и впредь будем этими вопросами заниматься», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Возвращаясь к теме совещания, Президент обратил внимание, что в отношении качества услуг ЖКХ достаточно часто слышна критика. При этом, конечно, есть разные люди, в том числе и так называемые жалобщики, но их единицы. «Но и к ним надо присмотреться, ведь и они иногда правду говорят», — заметил Александр Лукашенко.

«Есть люди, которые жалуются, которым и помочь некому. И мы должны им помочь, — подчеркнул глава государства. — Отмахиваться ни от кого не надо. Там, где нужно, надо помочь людям».

Так, в 2019 году каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касалось недовольства работой коммунальных служб. В этом году тенденция сохраняется. Чаще всего жалуются на качество капитального и текущего ремонта, и здесь Александр Лукашенко признал, что порой действительно работы проводятся из рук вон плохо.

Кроме того, люди жалуются на ненадлежащее содержание подъездов, однако, обратил внимание Президент, порой в плохом состоянии подъездов виноваты сами жильцы.

Слышна критика и по поводу недостаточного благоустройства дворов и населенных пунктов, здесь также важно участие не только властей с привлечением бюджетных средств, но и инициативное участие самих граждан.

Много нареканий и на недавно созданную службу 115. Глава государства поручил продумать, как усовершенствовать ее работу, чтобы не было формализма.

«Проблемы отрасли до конца не решены. И сегодня после детального обсуждения мы должны найти ответы на все имеющиеся вопросы», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он потребовал доложить, какие узкие места есть в системе ЖКХ, кто и на каком этапе недорабатывает для обеспечения ее эффективного функционирования, есть ли в настоящее время необходимость совершенствования государственного регулирования этой сферы. «Нужны объективный анализ ситуации и четкие деловые предложения», — сказал глава государства.

Как доложил на совещании заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, основные показатели развития отрасли выполняются. В частности, снижаются затраты на оказание ЖКУ: в 2019 — на 6% (при задании не менее 5%), сэкономлено Br77 млн.

С 2016 года объемы перекрестного субсидирования сокращены почти на Br200 млн, что позволило сократить нагрузку на бюджет и реальный сектор экономики.

Рост тарифов на услуги ЖКХ не превышает $5. «Механизм прозрачен и понятен для граждан», — сказал вице-премьер. Уровень возмещения населением затрат по услугам ЖКХ по итогам года прогнозируется на уровне 83,2%.

В стране ведутся работы по ускоренной замене до 2021 года лифтов, отработавших нормативные сроки эксплуатации. «В текущем году работа будет завершена. В дальнейшем она будет проводиться в плановом порядке», — отметил Владимир Кухарев.

Он также доложил о продолжении планового строительства станций обезжелезивания. В этом году будут введены в эксплуатацию 275 таких станций, что обеспечит выполнение задания на пятилетку. «Доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тыс. человек, проживающих преимущественно в сельской местности», — проинформировал вице-премьер.

Александр Лукашенко: служба 115 в ЖКХ должна работать как скорая помощь





«Много нареканий на работу недавно созданной службы 115. Это как скорая помощь. Это правильное было решение. И эту службу надо иметь независимо от ЖКХ. Эта служба должна находиться в райисполкоме, где-то в другой организации, куда поступают все жалобы от населения. Набрал номер 115 — тебе диспетчер ответил, зафиксировал жалобу, отдал исполнителю, и проконтролировала эта служба, как исполняется поручение. Хорошая система, но нареканий много», — сказал глава государства.

Он поручил в правительстве серьезнейшим образом прошерстить, как функционирует эта служба. «Чтобы здесь не было формализма, чтобы она работала как скорая помощь», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: в ближайшие 2-3 года необходимо решить проблему сбора и переработки бытового мусора

«Придется эту высоту брать штурмом. Это очень важное направление», — подчеркнул белорусский лидер.





«Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Это одно из направлений, которым надо заниматься. Во-первых, это рентабельно, а во-вторых, мы экологию подтягиваем, очищаем страну. Это же и рабочие места, и сырье для промышленности. Этим придется очень сильно заниматься», — отметил глава государства.

Он обратил внимание, что богатая Швейцария по 80-90% перерабатывает отдельных видов отходов. «А мы к 50% подойти не можем», — сказал Президент.

Главе государства в Полоцке продемонстрировали выставку коммунальной техники, в том числе оборудование для котельных. Президент обратил внимание на необходимость расширять использование местных видов топлива, что важно с точки зрения замещения импорта энергоносителей.

Во время последовавшего совещания на тему ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве глава государства отметил, что очень многое сделано в плане создания новой техники для работы ЖКХ. «Это главное. Во-первых, техника мощная, не дешевая, и не все у нас в порядке с обслуживанием этой техники в ЖКХ, как и в сельском хозяйстве. Это связано и с уровнем подготовки кадров. Но это уже не будущее. Это — настоящее. Уже многие организации ЖКХ имеют такую технику. И без этой техники нечего разговаривать о порядке в ЖКХ», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко поручил взять в одни руки реализацию на экспорт топливных пеллет

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил активнее использовать в стране местные виды топлива, а также консолидированно реализовывать соответствующую продукцию на экспорт.





Глава государства обратил внимание, что, например, торф, щепа, опилки буквально валяются под ногами. «А мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — сказал белорусский лидер.

«Молодцы, развернулись по пеллетам. Построили мгновенно эти заводы. Начали производить топливо», — похвалил Президент.

Вместе с тем он поручил в правительстве поработать вопрос, чтобы производители пеллет не конкурировали друг с другом на европейском рынке, где большой спрос на такую продукцию. «Начнем конкурировать там друг с другом, собьем цену, в минус уйдем по рентабельности. Возьмите в одни руки реализацию продукции», — сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поручил упростить условия для приобретения участков за пределами больших городов

Президент отметил, что в Беларуси хватает живописных мест, где можно приобрести небольшие участки, в том числе в деревнях, на хуторах, для ведения приусадебного хозяйства, выезда за город с семьей. Ценность таких участков особенно повысилась в нынешней непростой эпидемиологической ситуации.

«Пандемия сподвигла нас к тому, чтобы люди пошли в деревни и стали покупать эти участочки, — сказал он. — Хочу обратиться к белорусам, чтобы они не потеряли эту возможность приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую «будку», как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии».

«Не отказывайтесь от приусадебных участков, где вы сами родились, жили. А если есть брошенные — купите их. Это же копейки сегодня стоит. Завтра вы можете озолотиться этими участками», — продолжил Александр Лукашенко.

По его словам, понимая ценность подобных приобретений, уже покупают участки граждане соседних стран, России и Украины, например.

Глава государства поручил ответственным должностным лицам проработать вопрос об упрощении условий для приобретения участков за пределами городов для тех белорусов, кто хочет вложить в это средства. Необходимо сделать так, чтобы решение принималось без лишних проволочек на местах. «Заплатил деньги — получил документ на владение землей», — обозначил основной принцип Президент.

«На это надо обратить серьезное внимание», — подытожил Александр Лукашенко.

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