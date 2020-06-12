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Необъяснимо, но факт: озеро в Индии внезапно стало розовым

12.06.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. Озеро Лонар в индийском штате Махараштра внезапно сменило цвет. Всего за одну ночь по неизвестным причинам вода окрасилась в розовый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необъяснимо, но факт: озеро в Индии внезапно стало розовым

Необъяснимо, но факт: озеро в Индии внезапно стало розовым

Когда-то геологи уже наблюдали подобное явление, однако в прошлый раз цвет был не таким насыщенным. В данный момент у ученых есть две версии происходящего: повышение солености озера и увеличение количества красных водорослей.

Необъяснимо, но факт: озеро в Индии внезапно стало розовым

Озеро Лонар образовалось примерно через 50 тысяч лет после падения на Землю метеорита. Оно находится в 500 километрах от Мумбаи и ежегодно привлекает тысячи туристов.

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Новости Индии. Озеро Лонар в индийском штате Махараштра внезапно сменило цвет. Всего за одну ночь по неизвестным причинам вода окрасилась в розовый, сообщили в...
 
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