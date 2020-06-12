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Из-за взрыва в мечети Кабула погибли четыре человека

12.06.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в мечети на западе Кабула. Бомба была приведена в действие во время пятничной молитвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за взрыва в мечети Кабула погибли четыре человека

Жертвами атаки стали четыре человека, среди погибших оказался имам. Еще шестерых прихожан с различными травмами медики доставили в больницу. Число пострадавших может быть значительно больше.

Из-за взрыва в мечети Кабула погибли четыре человека

На месте ЧП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

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Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в мечети на западе Кабула. Бомба была приведена в действие во время пятничной молитвы, сообщили в программе Новости «24...
 
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