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Председатель «Беллегпрома»: «Мы поняли важность и успех работы в онлайн-торговле»

12.06.2020 18:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предприятия концерна «Беллегпром» активно пошли в онлайн-торговлю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 20 из них уже имеют интернет-магазины, многие находятся в стадии открытия, некоторые начали разворачиваться на крупных сторонних площадках.

Председатель «Беллегпрома»: «Мы поняли важность и успех работы в онлайн-торговле»

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы поняли важность и успех работы в онлайн-торговле. У нас темпы именно реализации товаров отечественных производителей через онлайн-площадки выросли на 27 %. И это только за четыре месяца. Сегодня убеждать любого руководителя, что интернет-магазин необходим, что за этим будущее, уже не приходится. 

Председатель «Беллегпрома»: «Мы поняли важность и успех работы в онлайн-торговле»

Важнейшим направлением деятельности концерна является экспорт. Наши товары давно и традиционно имеют сильные позиции на российском рынке, но необходимо ориентироваться и на рынок Евросоюза. Хотя это непросто, так как он защищен высокими ввозными пошлинами.

Татьяна Лугина:
По каждой подотрасли имеем свою стратегию развития. Сегодня доля наша в структуре экспорта  – около 15 %. Мы бы, конечно, хотели увеличить ее до 20 %.

Председатель «Беллегпрома»: «Мы поняли важность и успех работы в онлайн-торговле»

Таким образом, по значимости после России должен быть рынок Украины и Евросоюза. Также есть заинтересованность по поводу Китая.

О других новостях экономики за 12 июня читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий, Татьяна Лугина

 
 
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Новости Беларуси. Предприятия концерна «Беллегпром» активно пошли в онлайн-торговлю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 20 из них уже имеют...
 
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