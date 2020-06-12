|
Председатель «Беллегпрома»: «Мы поняли важность и успех работы в онлайн-торговле»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предприятия концерна «Беллегпром» активно пошли в онлайн-торговлю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Важнейшим направлением деятельности концерна является экспорт. Наши товары давно и традиционно имеют сильные позиции на российском рынке, но необходимо ориентироваться и на рынок Евросоюза. Хотя это непросто, так как он защищен высокими ввозными пошлинами.
Татьяна Лугина:
Таким образом, по значимости после России должен быть рынок Украины и Евросоюза. Также есть заинтересованность по поводу Китая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предприятия концерна «Беллегпром» активно пошли в онлайн-торговлю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 20 из них уже имеют...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)