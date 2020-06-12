12 июня Александр Лукашенко сказал, что компромат на его соперника по президентским выборам Виктора Бабарико у белорусских властей есть с 2016 года. Мол, были сделаны запросы за границу и ответы были получены только в декабре 2019-го.









Сергей Чалый / Мария Войтович





Но разве в Беларуси всегда происходит не наоборот? Бизнесмена сначала задерживают, и уже в СИЗО он несколько месяцев ждёт, пока проходят следственные действия. Так в 2015 году было с Виктором Прокопеней, в 2017 году — с Александром Кныровичем, да и со многими другими — то же самое. Если у властей и правда был компромат на банкира, чего они ждали с 2016 года? Да и с декабря 2019-го уже полгода прошло.





Об этом мы решили спросить независимого аналитика Сергея Чалого — многолетнего автора и ведущего программы "Экономика на пальцах", в которой обсуждались все громкие задержания бизнесменов.





"Меня здесь ничего не удивляет. На самом деле экономические дела, как правило, долго идут. Любое громкое дело поднимите — там будет обязательно эта же фраза "мы следили за ним", — комментирует Сергей Чалый. — Вот дело Втюрина даже откройте, совсем недавнее. Там будут те же самые слова. "Мы там несколько лет..." и так далее и так далее. Это делается просто ради нужного момента, это традиционная ситуация.





Я не хочу говорить про Бабарико, я думаю, тут как раз ситуация совершенно очевидна для всех. Это явно политическое преследование, никакого отношения к финансам оно не имеет. А по поводу других случаев — там просто система работает таким образом, что каждый за каждым следит из ведомств и очень часто всё зависит от того, кто первым принёс папочку или кому там удалось "добраться до тела".





А здесь всё понятно прекрасно. Как бы он ни говорил, что это не накат. Двумя предложениями выше: "По моему поручению банк проверяют". О чём тут говорить? Один кандидат в президенты использует свои полномочия для того, чтобы оказывать давление на другого кандидата в президенты".





11 июня в офисе Белгазпромбанка, который до мая 2020 года возглавлял Виктор Бабарико, прошли обыски. Департамент финансовых расследований КГК начал уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Виктор Бабарико не имеет процессуального статуса по делу.





Обыски в Белгазпромбанке уже повлекли негативные последствия для общества. Банк больше не проводит плате благотворительного сервиса "МолаМола". Основатель "МолаМола" — Эдуард Бабарико, сын Виктора Бабарика. В MolaMola было открыто больше 70 сборов средств для белорусских больниц, связанных с COVID-19.



