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КГК заявил о наличии доказательств причастности Бабарико к противоправной деятельности
12.06.2020 18:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
У Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля имеются неопровержимые доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности.
Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГК Иван Тертель, передает
«Фактически на базе банка была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств», — проинформировал Иван Тертель.
«Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю», — сказал он.
Он подтвердил, что в КГК сейчас имеются убедительные доказательства причастности бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико к данной противоправной деятельности.
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У Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля имеются неопровержимые доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка...
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