КГК заявил о наличии доказательств причастности Бабарико к противоправной деятельности

Источник материала: Ежедневник

У Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля имеются неопровержимые доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности.

Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГК Иван Тертель, передает БелТА .

«Фактически на базе банка была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств», — проинформировал Иван Тертель.

«Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю», — сказал он.

Он подтвердил, что в КГК сейчас имеются убедительные доказательства причастности бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико к данной противоправной деятельности.