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КГК заявил о наличии доказательств причастности Бабарико к противоправной деятельности

12.06.2020 18:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

У Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля имеются неопровержимые доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности.

Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГК Иван Тертель, передает БелТА.

«Фактически на базе банка была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств», — проинформировал Иван Тертель.

«Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю», — сказал он.

Он подтвердил, что в КГК сейчас имеются убедительные доказательства причастности бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико к данной противоправной деятельности.

 
 
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У Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля имеются неопровержимые доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка...
 
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