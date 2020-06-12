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Выборы всё? Глава КГК заявил, что у него есть доказательства на Бабарико

12.06.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности.

Выборы всё? Глава КГК заявил, что у него есть доказательства на Бабарико
Об этом сегодня журналистам сообщил председатель КГК Иван Тертельпередает корреспондент БЕЛТА.

Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела: по ст.235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Проверочные мероприятия ДФР проводил с 2016 года. 

Именно тогда в поле зрения правоохранителей попала группа лиц из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников Белгазпромбанка. "В ходе работы нами были направлены запросы иностранным партнерам в другие государства. Ответы в силу ряда причин мы получили только в декабре 2019 года. Содержащаяся в них информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проведение проверочных и оперативно-разыскных мероприятий. В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств", - проинформировал Иван Тертель.


"Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности", - сказал он, отвечая на вопрос, имеет ли к этому отношение бывший руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

В настоящее время задержаны 15 человек. "Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)", - добавил Иван Тертель.

Большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания. "Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем. К примеру, вчера нами во время следственных мероприятий изъято более $4 млн, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках)", - сказал председатель КГК.

Неотложные следственные действия продолжаются. "У нас есть и другие направления, по которым мы планируем проводить работу", - анонсировал Иван Тертель.


Как обратили внимание в КГК, финансовые показатели Белгазпромбанка, например, рентабельность активов (отношение прибыли к активам - ключевой показатель, характеризующий качество управления и способность генерировать прибыль) уступает не только соизмеримому по активам Приорбанку, но и иным представителям российского банковского бизнеса в Беларуси. "Заниженные финансовые результаты банковского учреждения, функционирующего на премиальном сегменте и не задействованного в реализации важных государственных программ социально-экономического развития Беларуси, подтверждают вывод о реализации многоступенчатой схемы по фактическому хищению прибыли банка (перевод ее на собственные структуры) в особо крупном размере", - отметили в ведомстве.
 
 
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Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка...
 
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