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КГК нашел доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности
Источник материала: ОНТ
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарик причастен к противоправной деятельности, заявили в Комитете госконтроля, сообщив, что Департамент финансовых расследований КГК нашел убедительные доказательства этому,
По словам председателя КГК, Ивана Тертеля, возбуждены два уголовных дела: по ч.3 ст.235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и по ч.3 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Сообщается, что сотрудники ДФР проводили проверки с 2016 года. Тогда в поле зрения правоохранителей попала группа лиц из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников этого банка.
Он добавил, что считает, что руководитель финансового учреждения вряд ли мог не знать о происходящем.
На данный момент задержаны 15 человек.
Отмечается, что большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания.
Неотложные следственные действия продолжаются.
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Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарик причастен к противоправной деятельности, заявили в Комитете госконтроля, сообщив, что Департамент финансовых...
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