КГК нашел доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка к противоправной деятельности

Источник материала: ОНТ

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарик причастен к противоправной деятельности, заявили в Комитете госконтроля, сообщив, что Департамент финансовых расследований КГК нашел убедительные доказательства этому, передает БЕЛТА.

По словам председателя КГК, Ивана Тертеля, возбуждены два уголовных дела: по ч.3 ст.235 УК (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и по ч.3 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Сообщается, что сотрудники ДФР проводили проверки с 2016 года. Тогда в поле зрения правоохранителей попала группа лиц из числа действующих и бывших топ-менеджеров и работников этого банка.

Он добавил, что считает, что руководитель финансового учреждения вряд ли мог не знать о происходящем.

На данный момент задержаны 15 человек.

Отмечается, что большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания.

Неотложные следственные действия продолжаются.

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