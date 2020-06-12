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Назван 10-й задержанный по «делу Тихановского»

12.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Десятым фигурантом уголовного дела, возбужденного после инцидента на пикете в Гродно 29 мая, стал волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Андрей Новиков.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Основанием для «дела Тихановского» стал инцидент, произошедший 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую. Одна из присутствующих на пикете женщин стала требовать от Сергея Тихановского, чтобы тот ответил на ее вопросы, блогер в свою очередь отказывался отвечать и хотел прекратить разговор. Милиция использовала это как повод для вмешательства, завязалась сутолока. В результате один милиционер упал. Тихановского и еще около 10 человек задержали. На следующий день МВД заявил, что возбуждено уголовное дело о насилии в отношении работника органов внутренних дел.

9 мая Следственный комитеты сообщил, что Сергею Тихановскому и еще семи лицам выдвинули обвинения по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса. Действия одного из фигурантов дела дополнительно квалифицированы следствием по статье 364 (Насилие в отношении работников органов внутренних дел) УК и еще один человек обвиняют только по арт. 364. Все они находятся под стражей. 11 июня председатель СК Иван Носкевич сообщил уже о 10 обвиняемых по этому делу.



10-м фигурантом дела стал волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Андрей Новиков. Его задержали 6 июня в деревне Прусы Поставского района. Сначала Новикова отвезли в Поставы, чтобы составить протокол по арт. 23.34 КоАП. А затем стало известно, что его перевезли в Минск в изолятор временного содержания на улице Окрестина. С 11 июня он находится в СИЗО-1 на ул. Володарского. Володарского в Минске. Ему также предъявлено обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Новиков — гражданин России, но уже много лет живет в Беларуси. У него есть жена и двое несовершеннолетних детей.


Напомним, 9 июня белорусские правозащитные организации признали политзаключенными семь человек, которых обвиняют исключительно по арт. 342: Сергея Тихановского, Артема Сокова, Вергилия Ушака, Дмитрия Фурманова, Василия Бобровского, Александра Арановича и Владимира Наумика. Еще двух фигурантов дела — Владимира Книгу и Евгения Резниченко – политзаключенными пока не признали. Их обвиняют в насилии против милиционеров.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Десятым фигурантом уголовного дела, возбужденного после инцидента на пикете в Гродно 29 мая, стал волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Андрей...
 
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