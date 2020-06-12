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С начала лета в Беларуси утонули 5 детей
12.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сезонная беда – гибель людей в водоёмах. Жаркое лето только успело начаться, а вода уже унесла жизни нескольких детей в республике, рассказал председатель Слуцкой районной организации ОСВОД Олег Рудницкий.
С начала лета купание закончилось трагедией для пяти детей.
ОСВОД предупреждает, что вода является повышенным источником опасности. И чтобы не допустить беды, нельзя отпускать несовершеннолетних одних к водоёмам. И даже если взрослые находятся рядом, ни в коем случае нельзя оставлять несовершеннолетних у воды и без присмотра.
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Сезонная беда – гибель людей в водоёмах. Жаркое лето только успело начаться, а вода уже унесла жизни нескольких детей в республике, рассказал председатель Слуцкой...
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