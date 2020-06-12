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С начала лета в Беларуси утонули 5 детей

12.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Сезонная беда – гибель людей в водоёмах. Жаркое лето только успело начаться, а вода уже унесла жизни нескольких детей в республике, рассказал председатель Слуцкой районной организации ОСВОД Олег Рудницкий.

  • 7 июня в Хотимском районе утонула 16-летняя девочка. Её унесло течением реки Беседь.
  • 8 июня. Гомельский район. 15 летний парень проигнорировал запрещающие купание знаки на озере Марковичском. Погиб.
  • На следующий день трагедия произошла в Сморгонском районе. 13-летняя девочка, не умеющая плавать, поскользнулась и упала в водоём у деревни Осиновка. Её бросилась спасать 10-летняя подруга и сама утонула.

С начала лета купание закончилось трагедией для пяти детей.

Слуцкая районная организация ОСВОД напоминает, что основными причинами гибели людей на воде остаются: плавание в запрещенных и неустановленных для этих целей местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, неумение плавать, игры и баловство в воде, а также оставление взрослыми детей без присмотра.

ОСВОД предупреждает, что вода является повышенным источником опасности. И чтобы не допустить беды, нельзя отпускать несовершеннолетних одних к водоёмам. И даже если взрослые находятся рядом, ни в коем случае нельзя оставлять несовершеннолетних у воды и без присмотра.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Сезонная беда – гибель людей в водоёмах. Жаркое лето только успело начаться, а вода уже унесла жизни нескольких детей в республике, рассказал председатель Слуцкой...
 
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