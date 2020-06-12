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Неофициально: «Могилевхимволокно» объявило о расторжении договора с «Белгазпромбанком»

12.06.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Предприятия из разных городов Беларуси заявляют о прекращении сотрудничества с «Белгазпромбанком», пишет NEXTA Live.

Так, руководство «Могилевхимволокно» объявило о расторжении договора с банком по всем зарплатным карточкам.

Договор утратит свою силу 8 июля.

«Судя по тому, что нам продолжают приходить подобные сообщения практически со всей страны (например из минской сети магазинов «Алми»), имеет смысл говорить именно о давлении государства», – пишет NEXTA Live.


11 июня в главном офисе «Белгазпромбанка», который 20 лет возглавлял потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари» и «Кентавр» прошли обыски.

После этого «Белгазпромбанк» заблокировал возможность перевода денег отдельным компаниям, в частности краудфандинговому сервису MolaMola. Один из основателей MolaMola – Эдуард Бабарико, сын и руководитель штаба Виктора Бабарико.

А в Могилеве задержали координатора инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимира Дударева и члена инициативной группы из Могилева – руководителя местного филиала «Белгазпромбанка» Сергея Кармызова.
 
Теги: Могилев
 
 
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Предприятия из разных городов Беларуси заявляют о прекращении сотрудничества с «Белгазпромбанком», пишет NEXTA Live.
 
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