О неиспользуемых зданиях и землях, инвазивных растениях. В Гродно прошло заседание областного штаба по наведению порядка на земле

Источник материала: Вороновская газета

Гродно прошло заседание областного штаба по наведению порядка на земле " width="599" height="363">



Заседание состоялось под руководством первого заместителя председателя облисполкома Ивана Жука. В нем принял участие председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.

Открывая заседание, Иван Жук отметил, что работа по благоустройству и наведению порядка на земле в области ведется большая. Но, к сожалению, пока остается ряд проблемных вопросов, в первую очередь связанных с недостаточно эффективной деятельностью отдельных служб и ведомств. Особенно актуальны в настоящее время вопросы наведения порядка на придорожных полосах, в лесных массивах, возле садоводческих товариществ.

Как доложил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Шлык, мероприятия, запланированные областным планом по наведению порядка на земле на 2020 год, выполняются. Однако природоохранными службами нередко выявляются несанкционированные свалки, в том числе возле остановок, садоводческих товариществ. Есть случаи загрязнения санитарно-защитных зон.





Среди обозначенных проблем и снос неиспользуемых объектов. Нередко недостаточные меры принимают субъекты хозяйствования. Во многих случаях не требуется серьезных материальных затрат, чтобы исправить ситуацию. Как подчеркнул Иван Жук, в районах необходимо активизировать работу по демонтажу неиспользуемых сельхозобъектов и других зданий.

– Эту работу нужно вести системно, потому что ежегодно в малонаселенных деревнях такие объекты добавляются. Планы по их сносу необходимо выполнять. Намеченный демонтаж неэксплуатируемых сельхозобъектов должен быть проведен в полном объеме, – подчеркнул Иван Жук.

Игорь Жук обратил внимание на проблему сбора строительного мусора. В области есть места для его захоронения, однако их недостаточно. Не везде пока организовано дробление строительного мусора и повторное использование материалов.

Ошмянский район





Сморгонский район





Как доложил начальник главного управления землеустройства облисполкома Николай Ситько, в области уменьшаются площади неиспользуемых земель. В нынешнем году выявлено 4,5 тысячи гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В 2018 году было 17 тысяч таких гектаров.





Иван Жук акцентировал внимание на необходимости неиспользуемые земли в сельских населенных пунктах по максимуму включать в сельхозоборот.

борщевика и золотарника канадского. Актуальной для области остается и проблема распространения инвазивных растений –и золотарника канадского.

Как отметил заместитель председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Адаменко, благодаря своевременно принятым мерам площадь инвазивных растений сокращается. Проведена их химическая обработка комбинированным способом. Значительно уменьшились участки борщевика Сосновского в Гродно и Гродненском районе, Слониме, Новогрудке, Берестовице. Он также подчеркнул, что в настоящее время выделено достаточно бюджетных средств для проведения химических обработок инвазивных растений.





Необходимо активизировать работу по уменьшению площадей борщевика Сосновского и золотарника канадского и в других районах области. Иван Жук потребовал от руководства Волковысского района, где инвазивные растения занимают значительные площади, незамедлительно принять меры по уменьшению участков борщевика и золотарника. Ход проводимых мероприятий будет контролироваться ежемесячно.

Иван Жук также считает, что для разъяснения этой темы нужно активнее использовать средства массовой инфоромации. Некоторые владельцы земельных участков до сих пор из-за недостаточной информированности выращивают золотарник как декоративное растение, высаживают его на приусадебных участках, дачах, кладбищах.

На заседании были заслушаны руководители районов, в которых есть проблемные вопросы.

Завершая работу штаба, Иван Жук призвал участников заседания отнестись к поставленным задачам по наведению порядка со всей серьезностью и максимально активизировать усилия в этом направлении. На следующем заседании штаба будет рассмотрен вопрос наведения порядка вокруг зон отдыха на воде.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

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