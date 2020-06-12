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В выходные похолодает, пройдут дожди

12.06.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

13 - 14 июня, жара спадет, пройдут дожди с грозами

Аномальная жара в Беларуси спадет в выходные, пройдут дожди с грозами. С субботы, 13 июня, благодаря скандинавскому антициклону начнет поступать прохладная воздушная масса с севера Европы. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 15 - 21 тепла, по северу страны 13 - 14 градусов, а днем 19 - 26 градусов. В южных районах еще сохранится до плюс 30, прогнозирует Белгидромет.


В воскресенье, 14 июня, ночью местами, а утром и днем по всей стране ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью похолодает до плюс 11 - 17 градусов, днем до 16 - 23 тепла. Лишь в Гомельской области по-прежнему будет жарковато - до плюс 27 днем.

В начале следующей недели, по предварительному прогнозу, похолодает до плюс 21 - 26 градусов, местами дожди продолжатся. Жара вернется только на юго-восток Беларуси - там снова ожидается плюс 28 - 30, пишет kp.by
 
 
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13 - 14 июня, жара спадет, пройдут дожди с грозами
 
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