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Что происходит с организмом, когда вы едите семена льна?

12.06.2020 20:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что происходит с организмом, когда вы едите семена льна?

Семена льна – модный суперфуд, который многие используют для похудения, диетического и здорового питания. Этот продукт считается отличным источником пищевых волокон, которые помогают улучшить пищеварение, выводя токсины и излишки жиров.

Однако нужно знать, как правильно употреблять семена льна, чтобы не нанести вред организму, а получить желаемую пользу.

Что происходит с организмом, когда вы едите семена льна – читайте в справке ОНТ.

Семена льна содержат много питательных веществ

Обычная порция молотых семян льна – 1 столовая ложка (7 грамм).

Всего одна столовая ложка семян льна обеспечивает приличное количество белка, клетчатки и омега-3 жирных кислот, а также является богатым источником некоторых витаминов и минералов.

Одна столовая ложка молотых семян льна содержит:

Калории: 37

Белок: 1,3 грамма

Углеводы: 2 грамма

Волокно: 1,9 грамма

Жира: 3 грамма

Насыщенных жиров: 0,3 грамма

Мононенасыщенных жиров: 0,5 грамма

Полиненасыщенных жиров: 2,0 грамма

Омега-3 жирных кислот: 1,597 мг

Витамин B1: 8% от суточной нормы потребления

Витамин B6: 2% от суточной нормы потребления

Фолаты: 2% от суточной нормы потребления

Кальций: 2% от суточной нормы потребления

Железо: 2% от суточной нормы потребления

Магний: 7% от суточной нормы потребления

Фосфор: 4% от суточной нормы потребления

Калий: 2% от суточной нормы потребления

Интересно, что польза семян льна для здоровья в основном связана с жирными кислотами омега-3, лигнанами и клетчаткой, которые они содержат.


Семена льна богаты Омега-3

Если вы вегетарианец или не едите рыбу, семена льна – лучший источник жирных кислот Омега-3.

Польза семян льна заключается в том, что они богатый источник альфа-линоленовой кислоты (АЛК), она незаменима, ее нужно получать из пищи, поскольку организм сам ее не производит.

Исследования на животных показали, что альфа-линоленовая кислота, содержащаяся в семенах льна, предотвращает отложение холестерина в кровеносных сосудах сердца, уменьшает воспаление в артериях и уменьшает рост опухолей. 

Кроме того, исследователи из Коста-Рики изучили данные 3638 человек и выяснили, что у тех, кто потреблял больше АЛК, риск сердечного приступа был меньше, чем у тех, кто получал меньше этого вещества. 

Также есть исследования, которые показали, что альфа-линоленовая кислота снижает риск инсульта.

Таким образом, семена льна полезны для сердца и связаны с более низким риском развития инсульта.

Семена льна помогают снизить риск онкологических заболеваний

Семена льна содержат лигнаны – это растительные соединения, обладающие антиоксидантными и эстрогенными свойствами, которые могут помочь снизить риск развития рака и улучшить здоровье.

Интересно, что семена льна содержат в 800 раз больше лигнанов, чем другие растительные продукты. Исследования показали, что у тех, кто ест семена льна, меньше риск рака молочной железы.

Тем не менее польза от употребления семян льна есть и для мужчин. В ходе небольшого исследования было доказано, что мужчины, которые употребляли 30 грамм семян льна в день во время диеты с низким содержанием жиров, снизили уровень маркеров рака простаты.

Кроме того, семена льна помогают снизить риск рака толстой кишки и кожи.

Таким образом, семена льна – потенциально ценный продукт в борьбе с различными видами рака.


Семена льна помогают похудеть

Если у вас есть склонность перекусывать между приемами пищи, вы можете подумать о добавлении семян льна в свой напиток, чтобы предотвратить чувство голода.

В ходе одного из исследований было доказано, что добавление 2,5 г молотого семени льна в напиток снижает чувство голода и аппетит. 

Это объясняется содержанием растворимых волокон в семенах льна. Они замедляют пищеварение в желудке, контролируют аппетит и создают ощущение сытости. Таким образом, семена льна дольше сохраняют насыщение организма и помогают контролировать вес при помощи контроля аппетита.

Семена льна помогают контролировать уровень сахара в крови

Диабет 2 типа – серьезная проблема у людей во всем мире. Он характеризуется высоким уровнем сахара в крови в результате неспособности организма выделять инсулин или резистентности к нему. 

Несколько исследований показали, что у людей с диабетом 2 типа, которые добавляли 10-20 г порошка льняного семени в свой ежедневный рацион в течение как минимум одного месяца, отмечалось снижение уровня сахара в крови на 8-20%.

Этот эффект снижения уровня сахара в крови обусловлен, в частности, содержанием нерастворимых волокон семян льна. Исследования показали, что нерастворимая клетчатка замедляет выделение сахара в кровь и снижает уровень сахара в ней.

Содержат высококачественный белок

Семена льна – отличный источник растительного белка, в последнее время растет интерес к белку льняного семени и его пользе для здоровья. Белок льняного семени богат такими аминокислотами, как аргинин, аспарагиновая кислота и глутаминовая кислота. 

Многочисленные лабораторные исследования показали, что белок, содержащийся в семенах льна, помогает улучшить иммунную функцию, снижает уровень холестерина, предотвращает опухоли и обладает противогрибковыми свойствами.

Если вы планируете сократить потребление мяса и беспокоитесь о том, что вы будете ощущать голод, то следует обратить внимание на семена льна.

Семена льна – хороший источник растительного белка и альтернатива для тех, кто отказался от мяса.

Семена льна могут снизить кровяное давление

Употребление семян льна приводит к снижению давления в организме. Так, канадские ученые в ходе одного исследования выяснили, что потребление 30 граммов семян льна ежедневно в течение шести месяцев снижало систолическое и диастолическое артериальное давление на 10 мм рт. ст. и на 7 мм рт. ст. соответственно.

Хотя кому-то цифры могут показаться незначительными, снижение артериального давления на 2 мм рт.ст. может снизить риск смерти от инсульта на 10% и от болезней сердца на 7%.

В связи с этим польза семян льна особенно заметна людям с высоким давлением.


Побочные эффекты употребления семян льна

Хотя семена льна обладают многими преимуществами, следует обращать внимание и на побочные эффекты.

Потребление слишком большого количества семян льна или неправильное их употребление может привести ко многим негативным последствиям.

Так, употребление в пищу этого продукта способствует снижению артериального давления, в связи с этим вред семян льна может сказаться на тех, кто страдает от пониженного давления или принимает определенные лекарства.

Также эксперты не советуют есть семена льна будущим мама из-за того, что продукт обладает эстрогенным эффектом.

Эксперты также предупреждают, что семена льна могут нанести вред, если употреблять их без достаточного количества жидкости. Это может привести к кишечной непроходимости. Им нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Кроме того, семена льна могут вызвать аллергию, если употреблять их в большом количестве. Следует перестать их есть, если возникают зуд, отек, покраснение, крапивница, рвота и тошнота при употреблении этих семян.

Семена льна богаты клетчаткой и могут блокировать пищеварительный тракт, что приведет к тому, что организм не сможет усвоить определенные лекарства и добавоки.

Среди тех, кому нельзя употреблять семена льна, – люди с заболеваниями кишечника. Дело в том. Что семена льна оказывают на организм слабительный эффект, что может привести к диарее и синдрому раздраженного кишечника. 

Семена льна также нельзя давать детям. В 2019 году специалисты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов предупредили о том, что в составе семян льна обнаружен гликозид амигдалин – вещество, которое в желудочно-кишечном тракте человека после переработки образует цианистый калий (это сильный яд).

Эксперты отметили, что употребление молотых семян льна в небольшом количестве (до одной чайной ложки в день) не приведет к тяжелым последствиям, а вот доза более трех ложек опасна. Хотя рекомендуется употреблять семена льна в виде муки, цельные зерна более безопасны, так же, как и льняное масло. Специалисты агентства отметили, что пока не было зарегистрировано случаев отравления семенами льна.

Фото: pixabay

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Семена льна – модный суперфуд, который многие используют для похудения, диетического и здорового питания. Этот продукт считается отличным источником пищевых...
 
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