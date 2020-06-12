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Что происходит с организмом, когда вы едите семена льна?
Источник материала: ОНТ
Семена льна – модный суперфуд, который многие используют для похудения, диетического и здорового питания. Этот продукт считается отличным источником пищевых волокон, которые помогают улучшить пищеварение, выводя токсины и излишки жиров.
Однако нужно знать, как правильно употреблять семена льна, чтобы не нанести вред организму, а получить желаемую пользу.
Что происходит с организмом, когда вы едите семена льна – читайте в справке ОНТ.
Семена льна содержат много питательных веществ
Обычная порция молотых семян льна – 1 столовая ложка (7 грамм).
Всего одна столовая ложка семян льна обеспечивает приличное количество белка, клетчатки и омега-3 жирных кислот, а также является богатым источником некоторых витаминов и минералов.
Одна столовая ложка молотых семян льна содержит:
Калории: 37
Белок: 1,3 грамма
Углеводы: 2 грамма
Волокно: 1,9 грамма
Жира: 3 грамма
Насыщенных жиров: 0,3 грамма
Мононенасыщенных жиров: 0,5 грамма
Полиненасыщенных жиров: 2,0 грамма
Омега-3 жирных кислот: 1,597 мг
Витамин B1: 8% от суточной нормы потребления
Витамин B6: 2% от суточной нормы потребления
Фолаты: 2% от суточной нормы потребления
Кальций: 2% от суточной нормы потребления
Железо: 2% от суточной нормы потребления
Магний: 7% от суточной нормы потребления
Фосфор: 4% от суточной нормы потребления
Калий: 2% от суточной нормы потребления
Интересно, что польза семян льна для здоровья в основном связана с жирными кислотами омега-3, лигнанами и клетчаткой, которые они содержат.
Семена льна богаты Омега-3
Если вы вегетарианец или не едите рыбу, семена льна – лучший источник жирных кислот Омега-3.
Польза семян льна заключается в том, что они богатый источник альфа-линоленовой кислоты (АЛК), она незаменима, ее нужно получать из пищи, поскольку организм сам ее не производит.
Кроме того, исследователи из Коста-Рики изучили данные 3638 человек и
Также есть исследования, которые показали, что альфа-линоленовая кислота снижает риск инсульта.
Таким образом, семена льна полезны для сердца и связаны с более низким риском развития инсульта.
Семена льна помогают снизить риск онкологических заболеваний
Семена льна содержат лигнаны – это растительные соединения, обладающие антиоксидантными и эстрогенными свойствами, которые могут
Интересно, что семена льна содержат в 800 раз больше лигнанов, чем другие растительные продукты. Исследования показали, что у тех, кто ест семена льна, меньше риск рака молочной железы.
Тем не менее польза от употребления семян льна есть и для мужчин. В ходе небольшого исследования было доказано, что мужчины, которые употребляли 30 грамм семян льна в день во время диеты с низким содержанием жиров, снизили уровень маркеров рака простаты.
Кроме того, семена льна помогают снизить риск рака толстой кишки и кожи.
Таким образом, семена льна – потенциально ценный продукт в борьбе с различными видами рака.
Семена льна помогают похудеть
Если у вас есть склонность перекусывать между приемами пищи, вы можете подумать о добавлении семян льна в свой напиток, чтобы предотвратить чувство голода.
В ходе одного из исследований
Это объясняется содержанием растворимых волокон в семенах льна. Они замедляют пищеварение в желудке, контролируют аппетит и создают ощущение сытости. Таким образом, семена льна дольше сохраняют насыщение организма и помогают контролировать вес при помощи контроля аппетита.
Семена льна помогают контролировать уровень сахара в крови
Диабет 2 типа – серьезная проблема у людей во всем мире. Он характеризуется высоким уровнем сахара в крови в результате неспособности организма выделять инсулин или резистентности к нему.
Несколько исследований
Этот эффект снижения уровня сахара в крови обусловлен, в частности, содержанием нерастворимых волокон семян льна. Исследования показали, что нерастворимая клетчатка замедляет выделение сахара в кровь и снижает уровень сахара в ней.
Содержат высококачественный белок
Семена льна – отличный источник растительного белка, в последнее время растет интерес к белку льняного семени и его пользе для здоровья.
Многочисленные лабораторные исследования показали, что белок, содержащийся в семенах льна, помогает улучшить иммунную функцию, снижает уровень холестерина, предотвращает опухоли и обладает противогрибковыми свойствами.
Если вы планируете сократить потребление мяса и беспокоитесь о том, что вы будете ощущать голод, то следует обратить внимание на семена льна.
Семена льна – хороший источник растительного белка и альтернатива для тех, кто отказался от мяса.
Семена льна могут снизить кровяное давление
Употребление семян льна приводит к снижению давления в организме. Так, канадские ученые в ходе одного
Хотя кому-то цифры могут показаться незначительными, снижение артериального давления на 2 мм рт.ст.
В связи с этим польза семян льна особенно заметна людям с высоким давлением.
Побочные эффекты употребления семян льна
Хотя семена льна обладают многими преимуществами, следует обращать внимание и на побочные эффекты.
Потребление слишком большого количества семян льна или неправильное их употребление может привести ко многим негативным последствиям.
Так, употребление в пищу этого продукта способствует снижению артериального давления, в связи с этим вред семян льна может сказаться на тех, кто страдает от пониженного давления или принимает определенные лекарства.
Также эксперты не советуют есть семена льна будущим мама из-за того, что продукт обладает эстрогенным эффектом.
Эксперты также предупреждают, что семена льна могут нанести вред, если употреблять их без достаточного количества жидкости. Это может привести к кишечной непроходимости. Им нужно обязательно проконсультироваться с врачом.
Кроме того, семена льна могут вызвать аллергию, если употреблять их в большом количестве. Следует перестать их есть, если возникают зуд, отек, покраснение, крапивница, рвота и тошнота при употреблении этих семян.
Семена льна богаты клетчаткой и могут блокировать пищеварительный тракт, что приведет к тому, что организм не сможет усвоить определенные лекарства и добавоки.
Среди тех, кому нельзя употреблять семена льна, – люди с заболеваниями кишечника. Дело в том. Что семена льна оказывают на организм слабительный эффект, что может привести к диарее и синдрому раздраженного кишечника.
Семена льна также нельзя давать детям. В 2019 году специалисты Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов
Эксперты отметили, что употребление молотых семян льна в небольшом количестве (до одной чайной ложки в день) не приведет к тяжелым последствиям, а вот доза более трех ложек опасна. Хотя рекомендуется употреблять семена льна в виде муки, цельные зерна более безопасны, так же, как и льняное масло. Специалисты агентства отметили, что пока не было зарегистрировано случаев отравления семенами льна.
Фото: pixabay
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Семена льна – модный суперфуд, который многие используют для похудения, диетического и здорового питания. Этот продукт считается отличным источником пищевых...
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