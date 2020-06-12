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Пострадавшего от взрыва на электроподстанции под Гродно перевезли в Минск. Что говорят медики о состоянии мужчины?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одного из пострадавших в результате взрыва на электроподстанции под Гродно вертолётом МЧС доставили в ожоговый центр минской больницы скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстренная транспортировка пациента понадобилась из-за серьезных травм.
Санитарная авиация в какой-то период использовалась только в случаях доставки донорских органов, а сегодня полностью возобновила работу. При этом были учтены все меры безопасности.
Игорь Григорьев, заместитель главного врача БСМП Минска:
Борис Анросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:
По предварительной информации, причиной происшествия могла стать утечка водорода. СК проводит проверку.
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Пострадавшего от взрыва на электроподстанции под Гродно перевезли в Минск. Что говорят медики о состоянии мужчины?
Новости Беларуси. Одного из пострадавших в результате взрыва на электроподстанции под Гродно вертолётом МЧС доставили в ожоговый центр минской больницы скорой...
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