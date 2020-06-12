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Пострадавшего от взрыва на электроподстанции под Гродно перевезли в Минск. Что говорят медики о состоянии мужчины?

12.06.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одного из пострадавших в результате взрыва на электроподстанции под Гродно вертолётом МЧС доставили в ожоговый центр минской больницы скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экстренная транспортировка пациента понадобилась из-за серьезных травм.  

Пострадавшего от взрыва на электроподстанции под Гродно перевезли в Минск. Что говорят медики о состоянии мужчины?


У мужчины ожоги половины тела. За его здоровье и жизнь теперь будут бороться столичные медики.

Пострадавшего от взрыва на электроподстанции под Гродно перевезли в Минск. Что говорят медики о состоянии мужчины?

Санитарная авиация в какой-то период использовалась только в случаях доставки донорских органов, а сегодня полностью возобновила работу. При этом были учтены все меры безопасности.  

Пострадавшего от взрыва на электроподстанции под Гродно перевезли в Минск. Что говорят медики о состоянии мужчины?

Игорь Григорьев, заместитель главного врача БСМП Минска:
Пациент доставлен из Гродно в тяжелом состоянии. Во время транспортировки все максимально было сделано, чтобы его доставить в относительно стабильном состоянии. Сейчас проводится консилиум и будет проводиться соответствующее лечение. 

Пострадавшего от взрыва на электроподстанции под Гродно перевезли в Минск. Что говорят медики о состоянии мужчины?

Борис Анросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Это является продолжением нашей политики опорных клиник, где сконцентрированы наиболее оптимальные и высокотехнологичные силы для оказания такого рода помощи. Это подтверждает наши принципы «золотого часа»  минимальное время, в которое наиболее эффективно оказывается высокоспециализированная медицинская помощь. В дальнейшем мы планируем широко использовать авиацию для обеспечения гарантий доставки пациентов именно в высокотехнологичные стационары из любой точки нашей страны, а возможно, в дальнейшем и зарубежья.

Пострадавшего от взрыва на электроподстанции под Гродно перевезли в Минск. Что говорят медики о состоянии мужчины?

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси:
У нас три вертолета AS-355 и пять вертолетов Ми-8, которые могут выполнять перевозку. Также я говорил, что мы выполняем перевозку донорских органов. На сегодня выполнено порядка 255 полётов, спасено жизней где-то более 90 человек.

Пострадавшего от взрыва на электроподстанции под Гродно перевезли в Минск. Что говорят медики о состоянии мужчины?


В больнице в Гродно с ожогами разной степени тяжести ещё пять человек. Двое – в реанимации. Известно, что пострадавшие проводили ремонтные работы в подвальном помещении.

Пострадавшего от взрыва на электроподстанции под Гродно перевезли в Минск. Что говорят медики о состоянии мужчины?

По предварительной информации, причиной происшествия могла стать утечка водорода. СК проводит проверку. 

Люди в материале: Игорь Григорьев, Борис Анросюк, Тадеуш Курсевич

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Одного из пострадавших в результате взрыва на электроподстанции под Гродно вертолётом МЧС доставили в ожоговый центр минской больницы скорой...
 
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