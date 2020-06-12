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На «Сахарном» девятиклассник воровал и перепродавал велосипеды

12.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В дежурную службу Слуцкого РОВД стали поступать обращения граждан о хищении велосипедов в промышленном микрорайоне «Сахарный», в частности от жителей улиц Головащенко и Молодежная.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению «железных коней» причастен... местный девятиклассник. При чём ранее молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные противоправные деяния.

На «Сахарном» девятиклассник воровал и перепродавал велосипеды

— Сотрудниками милиции установлено местонахождение краденых велосипедов. Как оказалось, школьник продавал чужое имущество с целью заработка. А один из велосипедов решил оставить для себя, — проинформировали в отделении информации и общественных связей УВД Минского облисполкома.

Велосипед - довольно ценное, но при этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки случаи, когда велосипед может быть оставлен без присмотра или пристегнут замком, который легко вскрыть. Этой небрежностью и халатностью чаще всего и пользуются злоумышленники. Велосипеды крадут с целью перепродажи либо из хулиганских побуждений.


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В дежурную службу Слуцкого РОВД стали поступать обращения граждан о хищении велосипедов в промышленном микрорайоне «Сахарный», в частности от жителей улиц...
 
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