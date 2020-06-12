|
На «Сахарном» девятиклассник воровал и перепродавал велосипеды
12.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В дежурную службу Слуцкого РОВД стали поступать обращения граждан о хищении велосипедов в промышленном микрорайоне «Сахарный», в частности от жителей улиц Головащенко и Молодежная.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению «железных коней» причастен... местный девятиклассник. При чём ранее молодой человек уже попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные противоправные деяния.
— Сотрудниками милиции установлено местонахождение краденых велосипедов. Как оказалось, школьник продавал чужое имущество с целью заработка. А один из велосипедов решил оставить для себя, — проинформировали в отделении информации и общественных связей УВД Минского облисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дежурную службу Слуцкого РОВД стали поступать обращения граждан о хищении велосипедов в промышленном микрорайоне «Сахарный», в частности от жителей улиц...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)