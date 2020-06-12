Источник материала: ОНТ

Сегодня в Пинске после реконструкции торжественно открыли мост через Пину. Это основная транспортная артерия региона, соединяющая Пинск со Столином, и главная трасса, связывающая нашу страну с Украиной. Загруженность на этом участке большая. Поэтому перед строителями стояла сложная задача – провести работы в рекордные сроки.

Этого момента пинчане действительно ждали. После реконструкции новый мост связал два берега Пины. Он стал еще выше и шире прежнего: 400 метров в длину, двухполосное движение. Рассчитан и на большегрузы. По обе стороны – дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Пинский мост возвели в конце 70-х. С тех пор транспортный поток сильно возрос (больше тысячи автомобилей в сутки). Переправа уже не справлялась с большим потоком машин. Да и технологии сильно шагнули вперед. К реконструкции приступили в феврале прошлого года. Это всегда сложнее, чем строить с нуля. Приходилось менять проект, так как старый фундамент моста оказался непригодным. Усилили основание, расширили опоры. Все это время пинчан спасал понтонный мост.

Михаил Непочелович, генеральный директор «Бреставтодор»: «Это было рискованным решением, потому что необходимо было построить сооружение и обеспечить проезд по основному мосту до морозов. Мы понимаем, что такое судно, которое плавает на воде: если большие морозы, то движение остановится. Все-таки приняли и благодаря слаженной работа удалось выполнить. Разводили мост два раза в неделю».

Чтобы уложиться в сроки, работали в любую погоду и порой без выходных. Речники, дорожники, мостостроители. В их адрес сегодня звучали слова благодарности, многие получили грамоты за добросовестный труд.

Привести в порядок все стратегически важные мосты – поручение Президента. Проблема всплыла на поверхность, когда трещину из-за высокой изношенности дал Житковичский мост. Тогда серьезный дефект пришлось устранять в рекордные сроки.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси: «В ближайшее время у нас в планах реконструкция 12 новых мостовых сооружений. Это и в Брестской области два мостовых сооружения, и в Гомельской, Витебской, Минской».

Новый мост не только монументальный, но и красивый. Особенно вечером, когда зажигается подсветка. Входную группу украшает белый пилон с композицией в виде трех кружащих журавлей, а в центре – гербы Пинска. Кроме своей главной функции – соединять города и делать жизнь комфортней – позволил гостям увидеть Пинск с выгодного ракурса.

Две смотровые площадки – новое место притяжения. Отсюда открывается красивый вид на старинный город. С одной стороны – его визитная карточка – построенный в XVII веке францисканский монастырь, с другой – шедевр зодчества – иезуитский коллегиум. Сегодня в этом здании располагается музей.

Краеведы уже намерены включить посещение моста в туристический маршрут. Пока же сами пинчане окрестили его лучшим местом для селфи. При качественном обслуживании, обещают строители, новый мост прослужит лет 70. И это уже новейшая история древнего Пинска.

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