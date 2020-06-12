День рождения «Динамо». Вспоминаем лучшие моменты в истории стадиона и заглядываем в будущее

Источник материала: ОНТ

12 июня исполняется 86 лет со дня открытия главной спортивной арены Беларуси. Стадион «Динамо» открыт в 1934 году. И сегодня это площадка мирового уровня — символ спортивной жизни столицы и всей страны. Андрей Бондаренко встретился с теми, кто знает о стадионе все. И с теми, чьи рекорды на «Динамо» уже получили свои имена.

Невероятное шоу. Тысячи болельщиков и сотни спортсменов в чаше арены, под прицелами многочисленных камер. Во время Европейских игр о красавце-стадионе в центре Минска узнал весь мир. А позже случился новый, уже межконтинентальный вызов: исторический матч Европа - США. Так ярко стадион «Динамо» начал свою новую жизнь.

Несмотря на пять реконструкций, которые «Динамо» пережил, это один из немногих стадионов, который сохранил свою самобытность. Знаменитая арка со стороны Кирова украшала марки, открытки. Становилась местом встреч футбольных болельщиков и без неё сложно представить теперь уже ультрасовременную арену.

Арка здесь появится уже в 50-х, когда стадион восстановят после войны. Он быстро станет любим минчанами. В 1980-м здесь будет зажжён олимпийский огонь. А спустя два года невероятный сезон выдадут минские «динамовцы», выигравшие чемпионат СССР по футболу. Арена станет символом ярких побед и будет вызывать у всех разные, но очень яркие эмоции.

В середине 90-х сборная Беларуси по футболу одержит на родном «Динамо» историческую победу над голландцами. БАТЭ отберет очки у «Ювентуса», победит «Баварию». Болельщики запомнят эти матчи на всю жизнь.

Была в истории «Динамо» ещё одна яркая страница. Совсем не футбольная и даже близко не спортивная. Хотя спортивные костюмы самых брендовых марок купить здесь было очень просто. С 1991 года по 2012 окрестности стадиона были забиты торговыми рядами. Одеваться здесь было модно, статусно и только в 2012, когда стадион уйдет на реконструкцию, дни легендарного минского рынка будут сочтены.

После масштабной реконструкции стадион получил четвертую категорию от УЕФА. А также громко заявил о себе в мире лёгкой атлетике. Самое современное покрытие, оборудование и расположение в центре Европы позволят принять абсолютно любые турниры. С одним арена уже достойно справилась. Ещё больше новых идей впереди.

Затем «Динамо» присвоена первая категория Всемирной легкоатлетической ассоциации. А в следующем году арена примет европейскую Суперлигу в «королеве спорта». Сегодня это не только самая внушительная спортивная, но и концертная площадка. Тот случай, когда в 86 лет всё только начинается. И рекорды на беговых дорожках, в спортивных секторах. Хотелось бы услышать здесь и гимн футбольной Лиги чемпионов. Но здесь уже все зависит от «Динамо», только не стадиона, а одноименного футбольного клуба из Бреста.





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