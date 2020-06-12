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Владимир Кухарев: доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке глава государства провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны.
Президент просит рассказать, что получилось, а что нет. Одним из достижений можно назвать рост тарифов на услуги – ежегодно не более, чем на 5 долларов. Кроме того, в 2020 году планируют завершить работы по замене лифтов. И снабдить питьевой водой 94 % населения страны, продолжив строительство станций обезжелезивания.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
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Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке глава...
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