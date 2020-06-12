ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Владимир Кухарев: доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек

12.06.2020 22:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке глава государства провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. 

Александр Лукашенко о переработке отходов: телепаемся, к 50 % подойти не можем. Придётся эту высоту брать штурмом

Владимир Кухарев: доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек

Владимир Кухарев: доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек

Президент просит рассказать, что получилось, а что нет. Одним из достижений можно назвать рост тарифов на услуги – ежегодно не более, чем на 5 долларов. Кроме того, в 2020 году планируют завершить работы по замене лифтов. И снабдить питьевой водой 94 % населения страны, продолжив строительство станций обезжелезивания.

Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство

Владимир Кухарев: доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Если в течение 2016-2017 годов в целом по республике было построено 60 станций обезжелезивания, то в 2019-м – 269 таких станций. В текущем году будут введены в эксплуатацию еще 275 станций, что обеспечит выполнение задания на пятилетку. При этом доступ к качественной питьевой воде дополнительно получат более 200 тысяч человек, проживающих преимущественно в сельской местности.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Кухарев

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке глава...
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Бабарико: «Если деньги найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика