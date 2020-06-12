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Александр Лукашенко: благоустройство, озеленение, приведение в порядок дворов должно осуществляться инициативным способом

12.06.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцке глава государства провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. 

Одним из достижений в ЖКХ Беларуси можно смело назвать создание службы 115. Единый центр, в который стекаются все жалобы горожан, адресует их напрямую специалистам. Но в идеально задуманной системе пока не все гладко работает.

Александр Лукашенко: благоустройство, озеленение, приведение в порядок дворов должно осуществляться инициативным способом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благоустройство, озеленение, приведение в порядок дворов – это должно осуществляться, как в советские времена говорили, инициативным способом. То есть люди сами должны выйти, привести в порядок этот двор, где-то деревце посадить. Перекопать почву для того, чтобы подсеять траву. Но они же сами это не сделают. Их надо организовать. И опять это наша проблема.

Я смотрю на сквер, который находится вот здесь, перед райисполкомом и так далее. Я не думаю, что это люди сами пришли, лопатами перекопали, положили дорожки. Власть это организовала. И знаем, что за бюджетные деньги. Но если сделали такую красоту, так поддерживайте хотя бы за счет инициативы людей. Нельзя на это тратить бюджетные деньги. Бюджетные деньги должны идти на более существенные мероприятия. Типа капитального ремонта зданий, сооружений, канализации, теплотрасс.

Александр Лукашенко: благоустройство, озеленение, приведение в порядок дворов должно осуществляться инициативным способом

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Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке глава...
 
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