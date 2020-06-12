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Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент давно обещал навестить Спасо-Евфросиниевский монастырь. И вот момент наступил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История жизни преподобной – пример стойкости и веры в Господа на все времена. Не менее уникальна и история мощей святой: умерла она в Иерусалиме, какое-то время тело хранилось там, затем семь веков пребывало в Киево-Печерской лавре и только в 1910 году вернулось на родину.
Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Наша святая обитель открыта в 1990 году. Монастырь, слава Богу, вы видите, процветает. Здесь она госпожа, она хозяйка. Поверьте, она заботится о каждой из нас и о всех, кто сюда приходит и преклоняется к ее судьбоносным мощам.
Изюминкой монастыря является древняя Спасо-Преображенская церковь. Она XII века, и здесь 45 лет прожила преподобная. Оказалось, что уникальное здание было несколько больше по размеру.
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Алексей Коц, старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета:
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Новости Беларуси. Президент давно обещал навестить Спасо-Евфросиниевский монастырь. И вот момент наступил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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