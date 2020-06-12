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Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»

12.06.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Полоцке глава государства провел совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. 

Александр Лукашенко: благоустройство, озеленение, приведение в порядок дворов должно осуществляться инициативным способом

Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»

Чаще всего в последнее время белорусы жалуются на ненадлежащее состояние подъездов и дворовых территорий. Президент тут категоричен.

Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Серьезнейшим образом прошерстить, как функционирует эта служба и как она работает, чтобы здесь не было формализма, чтобы она работала как скорая помощь. Вызвали – приехала машина, человека госпитализировали. Точно так должна работать эта служба. И держать на контроле все те жалобы и обращения, которые ей поступили.

Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»

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Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке глава...
 
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