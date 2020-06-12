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Президент о службе 115 в ЖКХ: «Чтобы она работала как скорая помощь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чаще всего в последнее время белорусы жалуются на ненадлежащее состояние подъездов и дворовых территорий. Президент тут категоричен.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 12 июня Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Полоцке глава...
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