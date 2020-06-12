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Пьяный водитель на Changan врезался в бордюр. Да так, что отлетело колесо и травмировало двух пешеходов
Источник материала: ОНТ
«ЧУДЕСА» НА ВИРАЖАХ. Минск. В 10 часу вечера на улице Пролетарской произошло необычное и при этом закономерное ДТП. Мозырянин 1978 года рождения натворил бед. Сначала на своём автомобиле Changan врезался в бордюр. Да так, что отлетело колесо и травмировало двух пешеходов.
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У девушки остались ссадины, у парня – перелом лодыжки. Гость столицы следом за бордюром врезался в припаркованный автомобиль. По совпадению, тоже с номером государственной регистрации третьего региона. К счастью, на этом поездка молодого человека закончилась. Анализ крови водителя показал концентрацию алкоголя близкую к смертельной. Почти 5 промилле.
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Пьяный водитель на Changan врезался в бордюр. Да так, что отлетело колесо и травмировало двух пешеходов
«ЧУДЕСА» НА ВИРАЖАХ. Минск. В 10 часу вечера на улице Пролетарской произошло необычное и при этом закономерное ДТП. Мозырянин 1978 года рождения натворил бед. Сначала...
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