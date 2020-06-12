Настя Каменских опубликовала фото в купальнике после карантина и восхитила соцсети

Источник материала: ОНТ

Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фото в купальнике и привела в восторг поклонников.

На кадрах звезда запечатлена в белом бикини, которое отлично подчеркивает ее подтянутый пресс и стройные ноги. Подписчики отметили, что она явно упорно трудилась над фигурой во время самоизоляции.

Поклонники певицы засыпали ее восхищенными комментариями, похвалив за идеальную фигуру.

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