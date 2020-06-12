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Настя Каменских опубликовала фото в купальнике после карантина и восхитила соцсети

12.06.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Настя Каменских опубликовала фото в купальнике после карантина и восхитила соцсети

Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фото в купальнике и привела в восторг поклонников.

На кадрах звезда запечатлена в белом бикини, которое отлично подчеркивает ее подтянутый пресс и стройные ноги. Подписчики отметили, что она явно упорно трудилась над фигурой во время самоизоляции.

Поклонники певицы засыпали ее восхищенными комментариями, похвалив за идеальную фигуру. 

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Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фото в купальнике и привела в восторг поклонников. На кадрах звезда запечатлена в белом бикини, которое отлично...
 
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