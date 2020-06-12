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Настя Каменских опубликовала фото в купальнике после карантина и восхитила соцсети
Источник материала: ОНТ
Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фото в купальнике и привела в восторг поклонников.
На кадрах звезда запечатлена в белом бикини, которое отлично подчеркивает ее подтянутый пресс и стройные ноги. Подписчики отметили, что она явно упорно трудилась над фигурой во время самоизоляции.
Поклонники певицы засыпали ее восхищенными комментариями, похвалив за идеальную фигуру.
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Певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фото в купальнике и привела в восторг поклонников. На кадрах звезда запечатлена в белом бикини, которое отлично...
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