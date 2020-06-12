Александру Лукашенко подарили икону преподобной Евфросинии Полоцкой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 июня в рамках рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен









Послушницы монастыря презентовали Президенту икону преподобной Евфросинии, а студенты – специальное издание Полоцкого университета.





В 2021 году, если вынести за скобки просветительскую деятельность преподобной, исполняется 440 лет образовательным традициям города.





Древнейшие фрески показали Президенту. Впечатляют также дубовые основы, на которых лежит кирпичная кладка. И это все XII века.

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