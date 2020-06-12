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Александру Лукашенко подарили икону преподобной Евфросинии Полоцкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 июня в рамках рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Послушницы монастыря презентовали Президенту икону преподобной Евфросинии, а студенты – специальное издание Полоцкого университета.
В 2021 году, если вынести за скобки просветительскую деятельность преподобной, исполняется 440 лет образовательным традициям города.
Древнейшие фрески показали Президенту. Впечатляют также дубовые основы, на которых лежит кирпичная кладка. И это все XII века.
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Новости Беларуси. 12 июня в рамках рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь, сообщили в программе Новости...
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