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Александру Лукашенко подарили икону преподобной Евфросинии Полоцкой

12.06.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 12 июня в рамках рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен

Александру Лукашенко подарили икону преподобной Евфросинии Полоцкой

Александру Лукашенко подарили икону преподобной Евфросинии Полоцкой

Послушницы монастыря презентовали Президенту икону преподобной Евфросинии, а студенты – специальное издание Полоцкого университета.

Александру Лукашенко подарили икону преподобной Евфросинии Полоцкой

В 2021 году, если вынести за скобки просветительскую деятельность преподобной, исполняется 440 лет образовательным традициям города.

Александру Лукашенко подарили икону преподобной Евфросинии Полоцкой

Древнейшие фрески показали Президенту. Впечатляют также дубовые основы, на которых лежит кирпичная кладка. И это все XII века.

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Дмитрий Анисовец

 
 
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Новости Беларуси. 12 июня в рамках рабочей поездки в Витебскую область Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь,  сообщили в программе Новости...
 
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