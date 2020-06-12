Стал известен обладатель бронзовой медели в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Источник материала: ОНТ

Обладатель бронзовых медалей мини-футбольного первенства уже известен. Награды достались клубу «Столица».

Сегодня в решающем втором матче серии минчане на выезде обыграли гомельскую команду БЧ. Уже в первом тайме гости дважды поразили ворота соперников. После перерыва гомельчане попытались спасти серию и пошли на риск – заменили голкипера на пятого полевого игрока. Однако пропустили в пустые ворота 4 мяча. Итоговый счёт матча — 6:3.

Напомним, что в первом поединке серии за бронзовые награды также победила «Столица» — 4:1.

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