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Стал известен обладатель бронзовой медели в чемпионате Беларуси по мини-футболу
Источник материала: ОНТ
Обладатель бронзовых медалей мини-футбольного первенства уже известен. Награды достались клубу «Столица».
Сегодня в решающем втором матче серии минчане на выезде обыграли гомельскую команду БЧ. Уже в первом тайме гости дважды поразили ворота соперников. После перерыва гомельчане попытались спасти серию и пошли на риск – заменили голкипера на пятого полевого игрока. Однако пропустили в пустые ворота 4 мяча. Итоговый счёт матча — 6:3.
Напомним, что в первом поединке серии за бронзовые награды также победила «Столица» — 4:1.
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Обладатель бронзовых медалей мини-футбольного первенства уже известен. Награды достались клубу «Столица». Сегодня в решающем втором матче серии минчане на...
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