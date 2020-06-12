ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стал известен обладатель бронзовой медели в чемпионате Беларуси по мини-футболу

12.06.2020 22:50 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стал известен обладатель бронзовой медели в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Обладатель бронзовых медалей мини-футбольного первенства уже известен. Награды достались клубу «Столица».

Сегодня в решающем втором матче серии минчане на выезде обыграли гомельскую команду БЧ. Уже в первом тайме гости дважды поразили ворота соперников. После перерыва гомельчане попытались спасти серию и пошли на риск – заменили голкипера на пятого полевого игрока. Однако пропустили в пустые ворота 4 мяча. Итоговый счёт матча — 6:3. 

Напомним, что в первом поединке серии за бронзовые награды также победила «Столица» — 4:1.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обладатель бронзовых медалей мини-футбольного первенства уже известен. Награды достались клубу «Столица». Сегодня в решающем втором матче серии минчане на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Актуальный разговор о ЖКХ страны. Как прошла рабочая поездка Президента в Полоцк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика