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Актуальный разговор о ЖКХ страны. Как прошла рабочая поездка Президента в Полоцк
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент призвал не отмахиваться от проблем людей и устранить все недостатки в сфере ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно конец рабочей недели Александр Лукашенко проводит в регионе.
Несмотря на проделанную работу, а три года назад сферу решили серьезно реформировать, основная часть обращений белорусов по-прежнему связана с нареканиями в адрес коммунальщиков. Люди часто бывают недовольны качеством капремонта, благоустройства – волнуют разные темы. Много нареканий и на недавно созданную службу 115.
Нашлось в плотном графике Александра Лукашенко и время для общения с полочанами, и посещения Спасо-Евфросиниевского монастыря.
Реформы в ЖКХ назрели давно. Реформировать начали три года назад. Тогда провели масштабное совещание, приняли декрет. Что получилось, что нет, нужно посмотреть сейчас. Можем на примере Полоцка.
В Полоцком районе всегда были вопросы с водой. В 90-е задумались, как решить, построили очистительную станцию. Теперь здесь очищают до 50 тысяч кубов в сутки и могут напоить соседний Новополоцк.
Три года назад «Новополоцкводоканалу», который этим заведует, добавили в зону ответственности еще Полоцкий и Шумилинский районы. Трубы старые. Первое время, говорят на предприятии, было до сотни утечек в день. Случалось, что на деревню шло 500 кубов, а потребляли всего 50. Куда делись 450? Стали массово менять трубы. Только в 2020 году уже более 20 км.
В Витебской области вода также богата железом, а это ни есть хорошо. Именно от этого элемента ее пытаются избавить. Строят станции обезжелезивания.
Ледий Лысенок, заместитель директора филиала «Полоцкводоканал»:
На БелАЗе, кстати, делают небольшие станции обезжелезивания. Одну поставили в Заславль в качестве эксперимента. В итоге потребление воды там увеличилось вдвое, потому что у людей просто отпала необходимость покупать воду в бутылях.
Эта станция полностью автоматическая, то есть, если есть связь, ты можешь ей управлять, ты можешь видеть. Она может работать от температуры – 35.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо очищает. У нас уникальная система очистки. И если компании применяют всевозможные химические сорбенты так называемые, которые очищают воду… У нас здесь специальные пески.
Сегодня технику показали Президенту, среди прочей, которая помогает коммунальным службам в их работе. С небольшой экскурсии начинается разговор о развитии ЖКХ. Его Президент анонсировал на прошлой неделе, когда назначал нового министра. И вот Полоцк. Здесь и передвижные котельные, и автомобили для уборки городов, машины для сбора мусора.
Отдельно затронули тему сортировки и переработки отходов. В Беларуси все еще должным образом не налажен этот процесс. Мы пока не научились зарабатывать деньги в этой сфере. Президент привел пример Швейцарии, которая на отходах зарабатывает немалые суммы.
Совещание проводили в центре Полоцка. Президент даже немного прогулялся. Остался доволен увиденным и с земли, и с воздуха – добирался ведь на вертолете.
Разумеется, к приезду Президента готовились, наводили порядок. Но в этом ведь нет ничего плохого – напротив.
Александр Лукашенко:
Большой разговор о будущем и настоящем ЖКХ назрел и до лучших времен ждать не может, ведь речь идет о комфортной жизни каждого из нас. В прошлом каждое пятое обращение в Администрацию Президента – камень в огород коммунальных служб. И в 2020 году тенденция, к сожалению, не меняется. И хоть разобрались с формированием тарифов, повышением надежности инженерных сетей и оборудования, но жалобы есть, а значит, нет эффективной работы.
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А вот с чем без помощи специалистов не справиться, так это с капитальным ремонтом жилья. Чтобы решать этот вопрос оперативно, глава государства поручил дать больше полномочий представителям местной власти, тем же руководителям райисполкомов – им виднее.
Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
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Мало только построить, важно еще и сохранить. ЖКХ в какой-то степени тоже про идеальное сохранение.
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Новости Беларуси. Президент призвал не отмахиваться от проблем людей и устранить все недостатки в сфере ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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