Лукашенко: Когда рыльце в пушку – не лезь в Президенты! Потому что тебя измочалит сам народ

Источник материала: ОНТ

Рабочий день Президента прошёл в Витебской области. Местом встречи стал один из самых красивых городов Беларуси – древний Полоцк. Снова на примере жизни в регионах формулировались задачи, актуальные для всей республики. И если неделю назад в Могилёве касались больших градостроительных и инфраструктурных планов, то на этот раз центральной стала самая народная сфера – ЖКХ. Как показывает практика, коммунальные вопросы чаще всего звучат в обращениях граждан. Как сказал сегодня Президент: «пока в адрес отрасли слышна критика – успокаиваться рано».





И хоть поднимаемые темы самые что ни на есть земные, нашлось в Полоцке время и для духовного. Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь – старейшую обитель, основанную в XII веке. В Крестовоздвиженском соборе зажёг свечу. А ещё с жителями города получился незапланированный, но зато такой душевный разговор, что даже опытным журналистам пришлось постараться, чтобы вклиниться в череду вопросов, а иногда просто пожеланий, которыми местные жители засыпали Главу государства. Репортёров, разумеется, интересовали самые обсуждаемые сейчас в обществе темы и Президент откровенно о них высказался.

Полоцкие соборы над Западной Двиной часто сравнивают с мачтами корабля. Того самого, что на гербе города – символа пути «из варяг в греки» от Балтики до Византии. Сегодня, разумеется, есть средства передвижения побыстрее, но город роль транспортного узла сохранил. Тысячу с лишним лет назад этот крупнейший хаб, как сказали бы современные логисты, был заветной добычей соседних правителей, как ни крути – географический центр Европы. Впрочем, и сейчас страну, расположенную на главном перекрёстке Старого Света, далеко не все готовы оставить в покое. И в этом смысле визит Президента в самый старший, согласно летописям, город Беларуси по умолчанию выходит на сакральный уровень, какие бы темы здесь не обсуждались.

Полоцкое княжество – первое независимое государство, созданное нашими предками. В него входили и Витебск, и Минск, и даже Гродно. Невзирая на то, что название нашей страны с тех пор не раз менялось, фундамент белорусской государственности оставался прежним. Здесь наша древняя столица. Здесь жили те, чьи имена мы повторяли тысячи раз за школьной партой: Евфросинья Полоцкая, Всеслав Чародей, Франциск Скорина. Здесь был построен Софийский собор ещё до раскола христианства. На месте Москвы ещё было болото, на месте Нью-Йорка индейцы ещё ныряли с берега за устрицами, а Полоцк уже в боях защищал своё право на самоопределение. Поэтому если кто-то скажет, что белорусы появились из ниоткуда – отправьте его на экскурсию.

У первого Президента Беларуси, с учётом его исторического образования, сомнений в значимости Полоцка никогда не было. Отсюда и его особое внимание к городу. Даже в непростые времена здесь реконструировали храмы, восстанавливали реликвии, строили новые районы и накачивали экономические мускулы. Здесь более 30 крупных предприятий: от стеклоткани и мебели до внушительного списка продуктов питания местных комбинатов. Рядом – нефтеперерабатывающий Новополоцк с грандиозным «Нафтаном». Вместе два города с ближайшими посёлками образуют полоцкую агломерацию с населением под 300 тысяч. И жизнь этих людей – это не только красивые фасады, ухоженные газоны и чистые улицы. ЖКХ – тот самый фундамент, что определяет быт людей. И раз уж пошла речь о чистоте, то что скрывается за ней? Из отходов белорусы научились даже плитку делать. Вот только в большинстве белорусских городов до сих пор нет системной работы по раздельному сбору мусора.

Здесь, как говорится, два в одном: и экономия, и экология. Тот же принцип в использовании пеллет. Биотопливом Беларусь точно не обделена.

Свои у нас теперь не только котлы, но и собственно пеллетные заводы – это было поручение Президента. И теперь, когда предприятия в строю, Александр Лукашенко поручает объединить их в холдинг, чтобы не сбивали цены в Западной Европе, где наша продукция нарасхват. Ещё одно коммунальное достижение белорусы смогли ощутить в буквальном смысле. Только за прошлый год построили 269 станций обезжелезивания, и теперь доступ к качественной питьевой воде имеет 93% белорусов.

Качеству нашей воды из-под крана действительно позавидует большинство государств в мире, впрочем, немало сфер, где и нам приходится догонять других. Несколько лет назад на семинаре ЖКХ Президент обозначил фундаментальные преобразования в этой сфере. И сегодня главный вопрос – как реализуется директива №7. Подвижки – весомые. Только за прошлый год затраты на жилищно-коммунальные услуги снизились на 6%. Сэкономили 77 миллионов рублей.

Во всех районах страны теперь работает единая диспетчерская служба «115». «Правильное решение», – резюмирует Президент, хотя и не обходится без нареканий. В идеале эта система должна работать, как скорая помощь. Остаются вопросы к конкурентной борьбе за услуги, которая, как известно, повышает качество и снижает цены. И если благоустройство дворов по силам самим жильцам, то жалобы на качество капитального и текущего ремонта домов абсолютно обоснованы. А также с учётом того, что каждое пятое обращение в Администрацию Президента касается коммунальщиков – новому министру есть над чем работать. И хотя сегодняшняя встреча не связана напрямую с избирательной кампанией – сбор подписей уже обозначил приоритеты.

Большинство болезненных вопросов обещают снять уже в ближайшие месяцы. Например, все отслужившие свой срок лифты заменят до конца года.

ЖКХ остаётся приоритетом номер один и для руководителей на местах. Проблемная сфера – лакмусовая бумажка профессиональных качеств. Пример – глава Совета Республики Наталья Кочанова. Её карьерная лестница начиналась как раз с коммунальной ступеньки в родном Полоцке. Сегодня местные власти не стеснялись предлагать.

Инструменты для оперативности будут. Президент пообещал расширить полномочия местной власти. Допустим, нужно срочно провести какую-то работу. Конкурсные процедуры занимают много времени. Руководитель может отдать заказ организации вне конкурса, но, чтобы не было коррупционной составляющей, министерство антимонопольного регулирования и торговли будет строго следить за расценками. Ещё одно поручение Президента – упростить условия для приобретения участков за пределами больших городов. Пандемия показала настоящую ценность отдельных участков.

Узнав о визите Президента, на выходе из исполкома спонтанно собираются люди. Пройти мимо Александр Лукашенко просто не мог. И буквально с головой погрузился в бытовые проблемы. У многодетной матери бывший муж скрывается от элементов в России, нужна поддержка. «Будет», – обещает Президент. Ещё у одной полочанки коммунальщики срезали аварийный балкон и дождь заливает квартиру. Наглядное подтверждение актуальности сегодняшней темы у народа, раз уж выносят проблемы на такой уровень.

Желающих задать свой вопрос было немало, так что журналистам пришлось подождать своей очереди, чтобы узнать мнение Президента о самых обсуждаемых сейчас темах.

После обстоятельного разговора с чиновниками и спонтанной беседы с местными жителями у горисполкома президентский кортеж направился в Спасо-Евфросиниевский монастырь. Если Полоцк – культовый город для всей страны, то здесь самое культовое место в Полоцке. Именно в этом монастыре 45 лет жила заступница Беларуси, почитаемая и православными, и католиками. Именно для этого храма она заказала у мастера Лазаря Богши легендарный крест. Здесь и мощи святой, которой сегодня поклонился Президент, к слову, именно при его поддержке была воссоздана эта серебряная гробница.

Это кадры 13-летней давности. Президент знакомится с реконструкцией Спасо-Преображенской церкви. Тогда впереди был титанический труд и сегодня уже можно оценить его плоды. Символичная деталь – уникальные фрески. Считается, что святые лики писали с самой Евфросинии Полоцкой. В XIX веке эти изображения закрасили другими. Реставраторам пришлось миллиметр за миллиметром снимать верхний слой, чтобы открыть произведения искусства мирового уровня с девятисотлетней выдержкой. Но и более молодые росписи не были уничтожены, их аккуратно перенесли на твёрдую основу и отправили в музей. В этом вся суверенная Беларусь, которая не отказывается ни от одной исторической эпохи, создаёт новое, не разрушая фундамент и свои корни.

Фото: БЕЛТА

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