ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как живет самая скромная внучка Елизаветы II?

12.06.2020 22:54 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как живет самая скромная внучка Елизаветы II?

Самая непубличная внучка британской королевы Елизаветы II леди Луиза Виндзор ведет обычную жизнь, в отличие от своих родственников. В свои 16 она довольно скромная девушка. Любопытные факты об отношениях Луизы с монаршей семьей и ее жизни, приводит издание Express.

Луиза – первый ребенок принца Эдварда (младшего сына Елизаветы II). Сразу после ее рождения родители решили, что она будет расти вдали от глаз публики, окончит университет и будет обеспечивать себя сама. В итоге Луиза выросла очень скромным человеком. Любопытно, что до недавнего времени она даже не знала, что ее бабушка – королева.

В 2016 году, когда Луизе было 12 лет, ее мать графиня Софи в интервью BBC раскрыла, как девочке рассказали о бабушке.

По ее словам, у дочки вполне обычная жизнь: она ночует у подруг иногда, ездит в гости к бабушке и дедушке во дворец.


В свободное от школьных занятий время Лиза увлекается герлгайдингом (популярное в Великобритании движение девочек-скаутов). Кроме того, она любительница конного спорта, как и многие ее королевские родственники.

Луиза появилась на свет 8 ноября 2003 года (на месяц раньше ожидаемого срока). Роды у графини проходили тяжело, в итоге у маленькой Луизы был ряд осложнений, в числе которых – косоглазие. Она перенесла две операции, в настоящее время у нее идеальное зрение.


Очевидно, что хоть она и растет скромной и прилежной девочкой, ее жизнь не совсем обычная. Так, леди Луиза Виндзор может похвастаться тем, что в ее часть названо озеро в Канаде.

Также она с 2011 года все чаще участвует в официальных мероприятиях королевской семьи, к примеру, выходит на балкон Букингемского дворца, чтобы посмотреть оттуда парад Trooping the Colour в честь дня рождения Елизаветы II. Ежегодно она посещает пасхальные и рождественские церковные службы с участием своих королевских родственников.


Когда она станет совершеннолетней, то сможет сама выбрать, как ей жить дальше: делать карьеру или исполнять королевские обязанности. При этом родители Луизы уже давно решили, что титул принцессы она носить не будет.

Фото: Getty Images

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самая непубличная внучка британской королевы Елизаветы II леди Луиза Виндзор ведет обычную жизнь, в отличие от своих родственников. В свои 16 она довольно скромная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стал известен обладатель бронзовой медели в чемпионате Беларуси по мини-футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика