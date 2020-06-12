Как живет самая скромная внучка Елизаветы II?

Источник материала: ОНТ

Самая непубличная внучка британской королевы Елизаветы II леди Луиза Виндзор ведет обычную жизнь, в отличие от своих родственников. В свои 16 она довольно скромная девушка. Любопытные факты об отношениях Луизы с монаршей семьей и ее жизни, приводит издание Express.

Луиза – первый ребенок принца Эдварда (младшего сына Елизаветы II). Сразу после ее рождения родители решили, что она будет расти вдали от глаз публики, окончит университет и будет обеспечивать себя сама. В итоге Луиза выросла очень скромным человеком. Любопытно, что до недавнего времени она даже не знала, что ее бабушка – королева.

В 2016 году, когда Луизе было 12 лет, ее мать графиня Софи в интервью BBC раскрыла, как девочке рассказали о бабушке.

По ее словам, у дочки вполне обычная жизнь: она ночует у подруг иногда, ездит в гости к бабушке и дедушке во дворец.





В свободное от школьных занятий время Лиза увлекается герлгайдингом (популярное в Великобритании движение девочек-скаутов). Кроме того, она любительница конного спорта, как и многие ее королевские родственники.

Луиза появилась на свет 8 ноября 2003 года (на месяц раньше ожидаемого срока). Роды у графини проходили тяжело, в итоге у маленькой Луизы был ряд осложнений, в числе которых – косоглазие. Она перенесла две операции, в настоящее время у нее идеальное зрение.





Очевидно, что хоть она и растет скромной и прилежной девочкой, ее жизнь не совсем обычная. Так, леди Луиза Виндзор может похвастаться тем, что в ее часть названо озеро в Канаде.

Также она с 2011 года все чаще участвует в официальных мероприятиях королевской семьи, к примеру, выходит на балкон Букингемского дворца, чтобы посмотреть оттуда парад Trooping the Colour в честь дня рождения Елизаветы II. Ежегодно она посещает пасхальные и рождественские церковные службы с участием своих королевских родственников.





Когда она станет совершеннолетней, то сможет сама выбрать, как ей жить дальше: делать карьеру или исполнять королевские обязанности. При этом родители Луизы уже давно решили, что титул принцессы она носить не будет.

Фото: Getty Images

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