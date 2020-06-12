«Газпром» назвал противозаконными действия Нацбанка Беларуси по смене руководства Белгазпромбанка

Источник материала: Виртуальный Брест

Российские Газпромбанк и «Газпром» заявили о нарушении законодательства Национальным банком Беларуси при смене руководства Белгазпромбанка. Об этом говорится в совместном заявлении российских акционеров Белгазпромбанка.





В сообщении указано, что 11 июня «в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». «Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — говорится в пресс-релизе.

Указанные действия «совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков».

Акционеры Белгазпромбанка намерены «добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», говорится в совместном заявлении Газпромбанка и «Газпрома».

Напомним, 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц, сообщила пресс-служба банка. Силовики проверяли банк до поздней ночи.

Вчера в головном офисе Белгазпромбанка побывал глава Нацбанка Павел Каллаур. «Решили поменять менеджеров», — сказал собеседник TUT.BY. Экс-председателю Нацбанка Надежде Ермаковой предложили возглавить Белгазпромбанк, эту информацию она подтвердила TUT.BY.

Сегодня, 12 июня, глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

В мае пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты.

Бабарико управлял банком 20 лет.

Белгазпромбанк по размеру активов и капитала на начало этого года располагался на третьем месте — после Беларусбанка и Белагропромбанка. По прибыли за 2019 год — на четвертом месте — после Беларусбанка, Приорбанка и БПС-Сбербанка. Белгазпромбанк, в котором трудятся 1640 человек, заработал 96,6 млн рублей.

Банк кредитует ведущие предприятия различных отраслей экономики. «Банк ориентирован в основном на обслуживание предприятий топливно-энергетического комплекса, а также предприятий среднего и малого бизнеса. Общее число обслуживаемых клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) на 1 октября 2019 года составило 41 211», — говорится в одном из последних проспектов эмиссии облигаций банка.

Газпромбанку и «Газпрому» принадлежит по 49,818% акций Белгазпромбанка, Госкомимуществу Беларуси — 0,097% акций.