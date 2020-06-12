Это не шутки! Команда Гарика Мартиросяна приехала в Минск для игры «Что? Где? Когда?»

Источник материала: ОНТ

Минск для игры «Что? Где? Когда?»" class="one-news__figure-img">

Логика против точных знаний, юмористы против телезрителей. Летнюю серию игр «Что? Где Когда?» продолжает благотворительный турнир. Уже сегодня на телеканале ОНТ впервые команда Гарика Мартиросяна в составе экс-КВНщиков без юмора ответит на вопросы и попытается заработать на помощь детям.

Профессиональные КВНщики, но не профессиональные знатоки. Впервые за зеркальным столом в Минске – известные юмористы.

Антон Морозенко, участник команды, вице-чемпион высшей лиги КВН 2006 года, продюсер: «У меня было две мечты: выйти капитаном команды КВН на сцену под эту знаменитую музыку и сесть за стол в смокинге и бабочке поиграть в «Что? Где Когда?». Первая мечта у меня сбылась и вот сейчас потихоньку вторая сбывается».

Но шутить игроки не намерены, главное – помочь детям из Белыничской вспомогательной школы интерната. Дети, к слову, рядом, болеют за своих фаворитов.

Гарик Мартиросян, капитан команды, чемпион высшей лиги КВН-1997 года: «Была моя инициатива собрать такую команду и приехать в Минск. Арташес окончил сельскохозяйственную академию, он виноградырь. То есть вдруг будет вопрос про вино, тогда все будем жечь его взглядом, Сангаджи – востоковед, арабист, Слава Мурогов – профессиональный телевизионщик, военный, Галыгин – тоже военный. Я психотерапевт-невропатолог. Антон Морозенко – оперуполномочный, следователь. Это не шутка».

У команды было две тренировки в Москве, Минск – дебют. И даже для самых весёлых и находчивых телевизионщиков под прицелом камер вспомнить всё и даже больше – задача со звёздочкой.

Вячеслав Муругов, участник команды, генеральный директор медиахолдинга «СТС медиа», телеканала СТС, чемпион высшей лиги КВН 1999- 2001 гг.: «В этой программе есть свои законы. За неделю выучить все знания невозможно, можно войти только в определённый тонус, когда мы тренировались, я уходил с какими-то определёнными знаниями».

Для Вадима Галыгина игра в этом клубе уже 10-я. И пока все 9 были успешными, улыбнётся ли фортуна сегодня? Джокер знатока – несколько золотых правил.

Вадим Галыгин участник команды, чемпион высшей лиги КВН 1999- 2001 гг, продюсер: «Не бояться сказать чушь – это первое. Второе: отпускать вообще всё плохое. То есть, если есть негативный опыт ответа одного вопроса, не переносить его на другой. И умение слушать коллег. То есть это большие глаза, огромные уши, на полную катушку работает мозг и память, и воображение, и интуиция – всё здесь.

За каждый верный ответ команда заработает определённую сумму, которая пойдёт на помощь детям. И это со слов знатоков – главный стимул для победы.

Сангаджи Тарбаев, участник команды, чемпион высшей лиги КВН 2006 года: «Я напрямую благотворительностью никогда не занимался, но имею отношение к каким-то проектам, которые занимаются благотворительностью. Потому что, с одой стороны, с тебя это многого не требует, а, с другой стороны, это помогает людям».

Арташес Саркисян, участник команды, чемпион высшей лиги КВН 1997 года: «Всё то, что может принести кому-то какую-то пользу – это всегда хорошо и вне зависимости откуда эта энергия появляется. Прямой помощи или некой часовой умственной работы. Это всегда приятно».

Кто победил? Кто стал лучшим игроком и какой сюрприз дети подготовили знатокам? Всё это станет известно уже сегодня в 23:20.

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