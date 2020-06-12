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Игорь Евсеев: когда мы подключаемся, решается всё быстрее. Сегодня на контроле у помощников Президента все вопросы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Прямую телефонную линию провел инспектор по Минской области Игорь Евсеев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Проблемы у людей самые разные, в основном – жилищное строительство, ремонт дорог, трудоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство.
Так, например, житель Червеня сообщил о проблеме подтопления улицы Гагарина во время дождей. Игорь Евсеев пообещал выехать на место лично и прояснить ситуацию.
Игорь Евсеев, помощник Президента – инспектор по Минской области:
Сегодня труба забита. Спрашиваю: «Какой год?» – «2011». Столько прошло… Посмотрим.
Сегодня на контроле у помощников Президента все вопросы.
Некоторые долгосрочные проблемы помощник Президента взял под личный контроль, по другим дал поручения с указанием точных сроков решения.
Периодически поступают и такие обращения, после рассмотрения которых материалы направляются юристам или сотрудникам правоохранительных органов.
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Игорь Евсеев: когда мы подключаемся, решается всё быстрее. Сегодня на контроле у помощников Президента все вопросы
Новости Беларуси. Прямую телефонную линию провел инспектор по Минской области Игорь Евсеев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего к помощнику Президента...
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