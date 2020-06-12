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«На постоянном контроле». Как в Минске проводят мониторинг необоснованного увольнения работников

12.06.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В столице по поручению Президента проводят мониторинг необоснованного увольнения работников с предприятий и организаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В первую очередь, контроль коснется частных организаций.

При выявлении нарушения трудового законодательства материалы направляются в Департамент государственной инспекции труда для реагирования.

Кроме того, открыта горячая линия по вопросам незаконного увольнения. Телефон можно найти на сайте комитета по труду, занятости и социальной защиты. Звонки принимаются в будни с 9 до 18 часов и в субботу с 10 до 13 часов.

«На постоянном контроле». Как в Минске проводят мониторинг необоснованного увольнения работников

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Еще в 2017 году в мае глава государства поручил местным органам власти обеспечить недопущение несанкционированного увольнения работников. Эта работа у нас ведется постоянно и находится на постоянном контроле.

Новое поручение главы государства – мы проанализировали, прежде всего, поступившие обращения в адрес комитета Минского городского исполнительного комитета. Около 30 всего поступило к нам таких обращений, где, по мнению заявителей, люди считают, что их незаконно уволили в мае – начале июня.

«На постоянном контроле». Как в Минске проводят мониторинг необоснованного увольнения работников

В целом на рынке труда столицы наблюдается положительная тенденция – растет численность занятых в экономике. Еженедельно проводятся онлайн-ярмарки вакансий и мини-ярмарки, которые помогают найти сезонную или временную работу. Кроме того, проводится переобучение по 33 профессиям и подготовка специалистов под заказ конкретного нанимателя.

В столичном банке вакансий сейчас порядка 17 тысяч свободных мест и около 900 безработных.

Люди в материале: Жанна Романович

 
 
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Новости Беларуси. В столице по поручению Президента проводят мониторинг необоснованного увольнения работников с предприятий и организаций, сообщили в программе...
 
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