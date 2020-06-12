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В Лиде бомж вырвал из рук пенсионера сумочку. В ней находились документы и около 300 рублей
Источник материала: Lida.Info
Аморальный и неуважительный по отношению к старшему поколению поступок совершил 45-летний житель Лиды.
Мужчина без определённого места жительства и рода занятий промышлял случайными заработками, в том числе не всегда законными – за что ранее был судим.
А 11 июня на улице Выдайко в райцентре данный гражданин напал на пожилого 74-летнего лидчанина. Пенсионер шёл к дому, когда к нему подбежал подозреваемый и вырвал из рук сумочку с документами и деньгами на сумму более чем 300 рублей. Позже злоумышленник скрылся.
Потерпевший сразу же сообщил о случившемся в милицию. К счастью, нечистого на руку гражданина удалось оперативно задержать, деньги потратить он не успел, чужие документы: а это паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль также были при нём. За совершение «Грабежа» действиям гражданина дана правовая, сообщает
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Аморальный и неуважительный по отношению к старшему поколению поступок совершил 45-летний житель Лиды. Мужчина без определённого места жительства и рода занятий...
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