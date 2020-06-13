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Нарушители, задержанные лидскими пограничниками, получили крупные штрафы за неповиновение, оскорбление и угрозы расправой

16.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Нарушители, задержанные лидскими пограничниками, получили крупные штрафы за неповиновение, оскорбление и угрозы расправой

Ранее сообщалось о задержании 9 апреля шестерых мужчин вблизи госграницы, которые в ответ на требования пограничного наряда предъявить документы попытались скрыться на ближайшем хуторе.

Мужчины усугубили свое положение тем, что начали угрожать и оскорблять пограничников. В результате к пятерым мужчинам была применена физическая сила и специальные средства.

В ходе рассмотрения судом фактов неповиновения законным требованиям должностных лиц, а также по факту нарушения пограничного режима задержанные мужчины получили крупные штрафы. В совокупности одному из них выписаны штрафы на сумму 4455 рублей, двум другим по 3105, остальным – 1755, 1215 и 540 рублей. Кроме того, продолжается расследование уголовного дела за насилие в отношении должностного лица при исполнении служебных обязанностей. Наказание предусматривает вплоть до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Лидского пограничного отряда.

 
 
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Ранее сообщалось о задержании 9 апреля шестерых мужчин вблизи госграницы, которые в ответ на требования пограничного наряда предъявить документы попытались...
 

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